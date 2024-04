Diana Ángel, desconsolada, hizo angustiante solicitud en ‘La casa de los famosos’: “los procesos se acaban”

Pese a que Diana Ángel ha logrado permanecer en La casa de los famosos Colombia durante un poco más de dos meses, superando varias galas de eliminación y la salida de algunos de sus compañeros que le han causado gran dolor, como sucedió con Camilo Díaz, más conocido como Culotauro, la actriz sorprendió a los televidentes con una inesperada solicitud en el más reciente capítulo del reality show.

Según comentó la artista, lleva varios días extrañando a su familia y pensando en la manera en la que avanza la competencia, donde cada vez son menos y, de alguna manera, llegará el momento en el que se deben enfrentar con sus propios amigos.

Todo estos e suma al vacío que siente por el cambio que han tenido sus rutinas, ya que el programa exige cumplir varias reglas a lo largo del día, todos los días, mientras continúan dentro de la casa, razón por la que decidió pedir ayuda a sus seguidores, quienes le han brindado su apoyo hasta este punto del formato, en el que han salido doce celebridades, tras la eliminación de Miguel Bueno.

Diana Ángel tuvo una crisis emocional en La Casa de los Famosos y expresó su deseo de abandonar la competencia. | Foto: Tomada de X @orianasayss

En medio de lágrimas, antes de dirigirse al público, Diana Ángel expuso delante de todos sus compañeros los motivos por los que siente que su proceso en la competencia ya terminó, aprovechando que estaba en la placa de nominados junto con Karen Sevillano, Martha Isabel Bolaños, Isabella Santiago, Camilo Pulgarín y Miguel.

“Me siento orgullosa de haber estado luchando hasta acá, pero yo hoy les manifiesto que siento que mi proceso debería ser hasta hoy. Espero que toda la gente que nos está viendo en Latinoamérica, Colombia, Panamá y todas partes, entienda que hay momentos en los que los procesos se acaban y yo siento que dos meses para mí son suficientes en esta casa, casi tres”, empezó diciendo.

Nominados en La casa de los famosos Colombia | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

Luego, pidió a los televidentes que la han apoyado hasta ahora, que los votos que serían para ella se los dieran a quienes de verdad quieren permanecer en la competencia. “Yo siento que hoy es un día para irme, hoy es un día perfecto para salir de la casa feliz, agradecida, enamorada de cada uno de ustedes, aunque no lo crean”, agregó.

“De cada uno me voy a llevar algo, yo sé que no lo puedo decidir yo y eso es lo más loco de todo, pero por eso estoy aquí, parada diciéndole a todas las personas que me han apoyado hasta acá que me aman y que me quieren que mis votos se los den a las personas que se quieren quedar”, continuó diciendo la actriz.

Diana Ángel pide que la saquen de La casa de los famosos Colombia | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

“Yo ya no quiero levantarme obligada, yo ya no quiero seguir haciendo lo mismo de lo mismo, siento que ya es el momento, ya me rehabilité, y si ya me rehabilité no me puedo quedar más tiempo porque seguramente me voy es a volver loca”, afirmó.

“A pesar de ser tan joven en mi espíritu, me siento muy vieja para estar acá y necesito estar afuera (...) Estoy cansada, me voy feliz, no estoy triste, no estoy aburrida de lo que siento, al contrario, me voy muy orgullosa de mí, pero hoy ya estoy lista para salir por esa puerta”, concluyó, mientras recibía abrazos por parte de los demás integrantes de la casa.