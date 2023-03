Willie Colón lanzó jocoso comentario sobre la edad avanzada y las relaciones íntimas; se considerarían un “milagro”

William Anthony Colón, famoso internacionalmente como Willie Colón, se posicionó como uno de los grandes representantes de la salsa urbana, debido a la extensa y sólida carrera que construyó en la industria musical. El artista se abrió paso con sus sonidos, su estilo y las letras de sus canciones, las cuales conquistaron a millones de personas.

El auge que tomó el salsero hizo que sus fieles fanáticos recurrieran a las plataformas digitales para conocer un poco más sobre él y los detalles de su vida personal. Los escenarios virtuales se ubicaron como un medio para conectar con el estadounidense y generar un vínculo más cercano con su forma de pensar.

Willie Colón llamó la atención de miles de usuarios con sus ocurrencias, sus bromas y sus sarcasmos, los cuales suele implementar para tocar diferentes temas. El cantante no escatima en ideas, despertando todo tipo de reacciones en el público que accede a sus trinos y publicaciones en redes sociales.

Recientemente, el intérprete de Sin poderte hablar desató una ola de risas y comentarios en su cuenta oficial de Twitter, debido a un particular trino que realizó, el cual estaba cargado de acidez y humor. El artista, nacido en Nueva York, hizo referencia a la Iglesia católica y a la edad avanzada, haciendo énfasis en las relaciones íntimas.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Willie Colón publicó un mensaje en el que indicaba, en tono gracioso, que la institución religiosa había informado, supuestamente, que tener relaciones sexuales después de cierta edad ya no se consideraba pecado, sino un milagro. El artista puntualizó en que este acto íntimo después de los 65 años ya se veía como algo a destacar y no a señalar.

“ATENCIÓN: la Iglesia católica informa que a partir de los 65 años queda eliminado lo de fornicar como pecado y coloca como milagro”, escribió el salsero en su perfil, donde reunió más de mil interacciones de los curiosos.

Estas palabras despertaron reacciones en distintas personas, quienes le vieron el chiste y la burla, respaldando la ocurrencia del cantante.

“Jajajajaja si uno lo analiza tiene lógica Jajajajaja Jajajajaja”; “Excelente, si usas andadera te canonizan”; “Toca fornicar con viagra y se muere en el intento directo al infierno”; “Saludos maestro Willie. Dios lo bendiga siempre”; “Maestro Willie desde que salió al mercado la pastillita azul es el milagro”; “Jajajajaja total!!! Maestro qué cosas”; “Nos juimonoooss... ay Willie TIEMPO PA MATÁ, Bendiciones Willie me rei mucho”; “Digamos entonces para todos nosotros amen”; “Así sea declarado, amen”; “Qué edad tiene el maestro??? Es para prenderle una velita, ya debe (estar) cerca de ser santo Jajajaja”; “Buenísimo, aprovecha Willi Jajaja Jajajaja”; “Qué vaina tan buena, maestro”; “Maestro, usted es un genio”, entre otras reacciones a la publicación.

No obstante, hubo uno que otro tuitero que no vio con buenos ojos el post, por lo que lo reprochó y pidió respeto por la Iglesia católica: “Es lamentable que usted use a la Iglesia para hacer chistes, es probable que usted no crea en Dios, pero muchos sí creemos y hay que respetar”.

El artista, que es bastante activo en redes sociales, no solo las utiliza para tomar del pelo o postear mensajes graciosos; allí también deja ver su postura política y su rechazo a los gobiernos de izquierda en el mundo y en especial en Latinoamérica.

Precisamente, el pasado triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil motivó al cantante de origen puertorriqueño a hablar sobre el tema y para criticar el socialismo impulsado por diferentes líderes en esta parte del mundo.

Luego de que se conociera que la derrota de Jair Bolsonaro en Brasil, Willie Colón compartió a través de Twitter una imagen del mapa de América del Sur, junto a un mensaje en el que llama a esta parte del mundo “República socialista”.