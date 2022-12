‘El gran varón’, de Willie Colón, un éxito musical inspirado en la cruda realidad del VIH

“En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés, por ser varón”, así comienza ‘El gran varón’, una de las canciones más emblemáticas del salsero Willie Colón. En seis minutos y 54 segundos, esta pieza musical narra una trágica historia en la que los prejuicios y la estigmatización son protagonistas.

La música ha sido y sigue siendo un medio para que los artistas puedan enviar un mensaje. Mientras que algunas letras se acogen a lo básico y no salen del molde de lo políticamente correcto, otras se atreven a explorar situaciones mucho más complejas, pasando por temas como la guerra, la política, la violencia, el rechazo social, la estigmatización, los prejuicios, entre otros.

El clásico de Willie Colón es una de esas canciones. Bailar al ritmo de ‘El gran varón’ es exponerse a parar abruptamente en mitad de la pista cuando la letra ya resulta demasiado fuerte. Y no es para menos, pues su relato incluye una tragedia familiar.

La historia comienza en aquel verano de 1956, con el nacimiento de Simón, “el orgullo de papá (don Andrés)” por ser varón. Para la época, la vida en familia era diferente a lo que es en la actualidad. “Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad (...). Tendrás que ser un gran varón”, agrega la primera estrofa de la canción.

Sin embargo, todo cambió cuando Simón se fue al extranjero. Una vez fuera de casa, “el sermón” que le dio su familia, simplemente, se le olvidó. El “gran varón” que añoraba su papá ahora vestía falda, usaba lápiz labial, carterón y hasta había cambiado su forma de caminar. Como se dice popularmente, “salió del clóset”.

Pero las cosas no fueron fáciles para Simón. Un día, su papá llegó de sorpresa para visitarlo, pero don Andrés no pudo digerir la imagen con que se había encontrado. La puerta fue abierta por una mujer que le dijo: “Hola, ¿qué tal, papá?, ¿cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, tu hijo, el gran varón”.

Cada familia tiene una manera diferente de reaccionar. Los contextos también han cambiado y, actualmente, existe una apertura ligeramente mayor en este campo, aunque los colectivos LGTBI aún trabajan por la defensa de sus derechos. En el caso de la historia que narra la canción, la respuesta de don Andrés fue categórica. A su hijo, a Simón, a “su gran varón”, nunca más le habló, “lo abandonó para siempre”.

Cuando el ritmo y la vida se apagan

Musicalmente hablando, ‘El gran varón’ tiene un puente en que el ritmo cambia drásticamente. De hecho, es uno de los elementos que la hacen una pieza tan bien construida. Cuando la historia llega a su clímax y presenta la última vez que Andrés tuvo noticias de su hijo, la energía característica de la salsa hace una transición hacia un crudo silencio.

“En la sala de un hospital, de una extraña enfermedad murió Simón. Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10 nadie lloró”. A los 30 años falleció el gran varón de la canción, rodeado por la nada y sumido en el abandono al que fue sometido por su familia. El rechazo de su padre le acompañó hasta su último y agónico respiro.

‘El gran varón’ cuenta con numerosos reconocimientos entre los que destacan un disco de Oro y un disco de Platino. Además, está ubicada en el puesto 20 de las 50 mejores canciones latinas de todos los tiempos, según Billboard.

“No se suponía que ‘El gran varón’ fuera interpretado por Colón. Pero lo fue, a insistencia de él. Incluido en Top Secrets, su último álbum con Fania de 1989, ‘El gran varón’ relata la historia de Simón, quien destinado a ser un ‘gran hombre’ se va en vez a Estados Unidos, descubre que es homosexual y muere de sida. La canción tocó un tema que ninguna otra en español había abordado y, con el innovador arreglo de Colón, se convirtió en un éxito continental”, reseña Billboard en su página web.

Tragedia inspirada en una historia real

En 2018, el cantautor panameño Omar Alfanno contó detalles al medio Al Día sobre cómo fue escribir ‘El gran varón’. En su momento, reveló que la trágica historia estaba basada en la experiencia que vivió un compañero del bachillerato, quien sufrió bullying por ser homosexual.

“Este caso ocurre en una época en la que la comunidad gay era cruelmente tratada, ni siquiera se conocía el sida. Por eso la letra dice: ‘De una extraña enfermedad murió Simón’”, comentó Alfanno.

Fue en 1986 cuando el panameño escribió la canción, el mismo año en que murió Simón, su protagonista. Sin embargo, el personaje real y en quien se inspiró Alfanno no había fallecido, aunque sí agonizaba a causa de la enfermedad.

“‘En la sala de un hospital, de una extraña enfermedad murió Simón’, hice esa estrofa porque había que concluir la historia, pero mi compañero de bachillerato aún no había fallecido, estaba recluido en un hospital de Los Ángeles (Estados Unidos), en esa ciudad fue donde se sintió libre”, agregó Alfanno al medio citado.

Finalmente, en aquella entrevista concluyó diciendo que la historia de ‘El gran varón’ es real en su totalidad, y que lo único ficticio era Simón, el nombre del protagonista. En tal virtud, señaló que la identidad de su amigo jamás sería revelada.