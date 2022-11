La curiosa decoración navideña que criticó Willie Colón y que puso a pensar de más a sus seguidores

Con la llegada de la Navidad, muchos aprovechan para decorar sus casas y sus jardines, además, algunas ciudades le dan un toque colorido a sus calles y sus parques con el ánimo de sumarse a una de las celebraciones más esperadas del año.

Pese al entusiasmo que muchos le imprimen a esta tradición, todo no sale tan bien como se planea, y de eso se percató el cantante estadounidense Willie Colón, quien a través de su cuenta en Twitter compartió una fotografía criticando la forma como fue iluminado un parque.

Aunque en su mensaje no precisó el lugar exacto, el conocido como el Arquitecto de la salsa dejó claro que no estaba de acuerdo con la forma como fueron iluminadas las palmeras, pues, según su mirada, al poner luces sobre los troncos y las hojas, el efecto visual reflejado no era el esperado por muchos.

“No me parece buena idea ponerle luces a las palmas”, explicó el cantante junto a la foto, en las que se ven estas plantas iluminadas de noche, pero que a los ojos de muchos, incluido el artista, reflejan formas fálicas, algo que también notaron los seguidores del cantante y que lo dejaron saber en sus comentarios.

Su mensaje en Twitter tuvo bastantes interacciones y comentarios y la mayoría de ellos iban en sintonía con el buen sentido del humor expresado por el intérprete de El gran varón, uno de sus éxitos más representativos en el mundo de la salsa.

No me parece buena idea ponerle luces a las palmas pic.twitter.com/4xJXBaKQgP — Willie Colón (@williecolon) November 28, 2022

El artista, que es bastante activo en redes sociales, no solo las utiliza para tomar del pelo o postear mensajes graciosos; allí también deja ver su postura política y su rechazo a los gobiernos de izquierda en el mundo y en especial en Latinoamérica.

Precisamente, el reciente triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil motivó al cantante de origen puertorriqueño a hablar sobre el tema y para criticar el socialismo impulsado por diferentes líderes en esta parte del mundo.

Luego de que se conociera que la derrota de Jair Bolsonaro en brasil, Willie Colón compartió a través de Twitter una imagen del mapa de América del Sur, junto a un mensaje en el que llama a esta parte del mundo “República socialista”.

Pasaron pocos minutos y en la misma red social, el artista de origen puertorriqueño compartió otra imagen en la que aparece Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, junto a un niño en aparente estado de desnutrición.

En esta última, hay otro mensaje: “Una imagen vale más que mil palabras. Eso es socialismo”, expresó en esa oportunidad el artista, abierto contradictor de los gobiernos de izquierda que dominan la mayor parte de Latinoamérica.

El triunfo del izquierdista selló su “resurrección” política, como calificó el propio Lula, de 77 años, su vuelta al poder. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) se impuso a Bolsonaro por un margen muy estrecho, el 50,9 % de los votos frente al 49,1 % del ultraderechista, de 67 años.

Consciente de los retos que tendrá a partir del 1 de enero de 2023, cuando asumirá en el Palacio del Planalto, Lula reconoció en su discurso tras la victoria que le tocará gobernar “en una situación muy difícil”, ante la necesidad de restablecer “la unidad” de los brasileños.

La transición podría marcar un primer desafío para Lula, explicó Paulo Calmon, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Brasilia. “Lula debe cuidarse, primero, de una ‘tercera vuelta’: de cualquier desafío que Bolsonaro y sus aliados puedan crear, como (Donald) Trump en los Estados Unidos, para deslegitimar su victoria y movilizar a su electorado contra él”, le dijo a la AFP Paulo Calmon, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Brasilia.