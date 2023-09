Sofía Vergara es la nueva portada de la Revista Vogue; habló de su gran reto al interpretar a Griselda Blanco

Con un inspirador mensaje, la Revista Vogue, da un abrebocas a lo que fue la portada de Sofía Vergara, “No todas las historias en Hollywood son igual de exitosas que la suya. Llámala actriz, empresaria, conductora y productora… pero sobre todo, llámala por su nombre. Ella es Sofía Vergara”.

La colombiana, proveniente de Barranquilla, se fue hace más de 20 años para Miami, con la maleta llena de sueños por cumplir, y hoy en día se ha convertido en un gran referente en el mundo de la farándula, e incluso, es considerada una de las actrices mejores pagadas en Estados Unidos.

Sofía Vergara en la portada de la Revista Vogue | Foto: Redes Vogue México

En su entrevista para la Vogue México, la colombiana se refirió a su papel de Griselda Blanco, que está próximo a salir en las plataformas digitales. “Hace muchísimos años que, por primera vez, me enteré de que esta mujer existía, me llamó muchísimo la atención porque era una mujer con muchas capas. No era únicamente una narcotraficante; era además una madre, una esposa y un monstruo, todo al mismo tiempo”, señaló Vergara para Vogue.

De acuerdo a Vogue, Vergara venía indagando acerca de la vida de Griselda para llevar su historia a las pantallas grandes; sin embargo, la talentosa actriz destaca que en aquel momento la mujer aún estaba viva y no era apropiado mostrar su historia “después de todo lo malo que hizo”, tras su muerte en el 2012 la barranquillera retomó la idea y se anunció el proyecto en 2022, dicha serie podrá verse en la plataforma Netflix.

Papel de Griselda

Después de su papel como Gloria Delgado en Modern Family, la serie que valió cuatro premios del Sindicato de Actores (SAG) y varias nominaciones al Emmy y Globo de Oro, Griselda es todo un reto en este momento.

Además, añade la revista que Sofía señaló que fueron seis meses intensos. “Aunque no lo creas o suene ridículo, nunca había hecho un drama y nunca había actuado en español”.

Sofía Vergara estrena el próximo 25 de enero su papel de Griselda Blanco en la plataforma de Netflix | Foto: Redes Vogue México

“Sofía Vergara es Griselda. Inspirada en la historia real de “La Madrina”, Griselda Blanco. Seremos testigos de una letal combinación de encanto y crueldad en esta cautivadora serie. Próximamente, solo en Netflix”, señala la plataforma de Netflix mostrando un corto aparte de lo que será la serie.

Pese a que el tráiler no ha sido publicado todavía, la revista dio a conocer que Griselda llegará a la plataforma el próximo 25 de enero, y aunque indica que Sofía no dio muchos detalles hablo acerca del lenguaje en la serie.

Para Sofía fue “una delicia poder actuar en español”, la colombiana dijo a Vogue que, “Hicimos la serie en español y en inglés para que fuera bien real, o sea, en las situaciones donde solo hay latinos en escena se habla español; si hay algún estadounidense, se habla en inglés. Quería que se sintiera muy real y darle la oportunidad a todos esos actores que viajaron a Los Ángeles para filmar conmigo”.

“La intención no es mostrar el narcotráfico, es mostrar la historia y eso fue lo que tratamos de hacer con la serie y con el personaje de Griselda: retratar a la mujer dentro de un negocio tan horrible y cómo este la transformó”, señaló Sofía a la revista.

La revista detalla que para la producción de esta serie fue necesario el estudio y la preparación de varios años, además de un proceso de investigación “de las pocas imágenes que hay de Griselda”, al tiempo menciona que Sofía volvió justo como a su llegada a Hollywood y se tiño el cabello de castaño.

Griselda. Sofia Vergara as Griselda in episode 101 of Griselda. Cr. Courtesy of Netflix © 2023 | Foto: COURTESY OF NETFLIX

“No me parezco nada a Griselda Blanco, pero eso no me dio miedo porque desde el comienzo tuve muy claro que ella [Griselda Blanco] no es una persona que la gente reconozca fácilmente”, señalan

Pese a que aún falta algún tiempo para que la serie se estrene, Sofía confesó a Vogue que encontró similitudes de ella con su personaje de Griselda.