Grandes eventos en Bogotá tienen que impactar a toda la ciudad: Andrés Santamaría, director del Instituto Distrital de Turismo

Andrés Santamaría (A. S.): El alcalde, Carlos Fernando (Galán), quiere que Bogotá sea uno de los principales destinos turísticos de América Latina en inversión. Ese es uno de los grandes retos. Hoy, Bogotá no es el principal destino de Colombia, está por detrás de otras ciudades. Entonces, el trabajo es convertir y mostrar toda esa capacidad que tiene Bogotá para ser líder, no solamente en el país, sino en América Latina.

A. S.: Ya se tomaron algunas decisiones, como hacer nuevamente el Estéreo Picnic, que es el festival de música más grande del país , en Bogotá. Los conciertos y los grandes eventos tienen que ser eventos de ciudad, que realmente transformen y toquen a todos los bogotanos. Los eventos no solamente deben ser para los espectadores, sino que colateralmente deben tener un impacto en toda la ciudad.

Y eso es lo que debemos llevar a la ciudad, a que todos los eventos contribuyan a transformar e impactar positivamente a todos los habitantes, incluso a aquellos que no asisten a estos. Esa es la gran apuesta, que yo creo que Bogotá debe recuperar ese liderazgo como ciudad y tendrá otros temas nuevos que tienen que salir sobre la mesa, como el Festival Iberoamericano de Teatro. En ese norte no solamente son los eventos para que exista un número de 30.000 o 40.000 asistentes, sino que realmente se sienta que trae un beneficio para toda la ciudad, como sucede con Estéreo Picnic.

SEMANA : ¿Cómo será la estrategia para que quienes viven en las inmediaciones de ese tipo de eventos?, ¿que no sientan que todo se convierte en un caos en cercanías de su casa? Por ejemplo, la salida de la 80 o la Autopista Norte han colapsado cuando hay ese tipo de eventos...

SEMANA : Director, hablemos del estadio. El año pasado se comentó que no se realizaron grandes conciertos en Colombia o en Bogotá como ciudad capital porque el estadio no cuenta con la capacidad suficiente y por el pendiente de la remodelación. ¿Qué pasará con el estadio? ¿Va a ser también parte de esa estrategia para que haya conciertos en Bogotá?

A. S.: Al turismo no le corresponde la APP, ni le corresponden los cambios de infraestructura de los bienes del Distrito. Lo que yo sí tengo claro es que Bogotá necesita cada vez mejores espacios y los espacios se tienen que adecuar. Y, evidentemente, la infraestructura, que ya tiene muchos años, pues se tiene que renovar.

A. S.: Colombia recibió poco más de cinco millones de extranjeros en Colombia el año pasado. De esos, aproximadamente un millón llegaron a Bogotá. El resto de los cuatro millones estuvo en diferentes ciudades. Entonces, partiendo de ahí, ya encuentras que Bogotá es importante para los visitantes. Bogotá está repitiendo lo que fue Madrid hace unos 20 años. Madrid era una ciudad que era de tránsito, donde la gente no quería quedarse, donde la gente no quería permanecer, sino que quería ir a otras ciudades de España. Y así está hoy Bogotá. Bogotá es una ciudad de tránsito, de paso, la mayoría de las personas no se quedan en Bogotá. Y lo que tenemos que convertir nuevamente a Bogotá en lo que es Madrid hoy.