Así fue la posesión de Carlos Fernando Galán como alcalde: “Al Gobierno le reitero que tiene un aliado para que los proyectos de Bogotá salgan adelante”

Carlos Fernando Galán asume como alcalde de Bogotá

11:38 a.m. Galán solicita a su gabinete gobernar desde la calle

11:38 a.m. Galán le pide a Petro trabajar unidos

11:30 a.m. Alcalde se compromete a fortalecer el sistema de salud

11:28 a.m. Galán promete poner a operar la Primera Línea del Metro

11:26 a.m. Alcalde de Bogotá pide “dejar atrás los egos”

11:18 a.m. “No dormí mucho anoche”, Galán da su primer discurso como alcalde

11:10 a.m. Galán toma juramento como alcalde de Bogotá

10:53 a.m. Galán llega a la ceremonia de investidura

10:30 a.m. Galán asiste a Eucaristía

10:00 a.m. Asistentes a la posesión ya llegan a la Plaza de Bolívar

8:00 a.m. Galán asegura que no se cansará de trabajar por la capital

El alcalde electo también sostuvo que: “Bogotá es mi pasión. No solamente es la ciudad donde nací y he vivido la mayor parte de mi vida, sino que gracias al camino político que decidí recorrer, he podido ser testigo de las alegrías, los anhelos, los miedos, las tristezas y las luchas de sus ciudadanos. La he estudiado incansablemente y jamás me cansaré de trabajar por ella. Sueño con poder hacer de esta la ciudad en que todos quisiéramos vivir: una ciudad líder para el mundo, donde podamos prosperar y tener tranquilidad, juntos”.