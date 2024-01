Posesión de Carlos Fernando Galán como alcalde de Bogotá este 1 de enero de 2024: hora y por dónde verlo en vivo

“Bogotá es mi pasión. No solamente es la ciudad donde nací y he vivido la mayor parte de mi vida, sino que gracias al camino político que decidí recorrer, he podido ser testigo de las alegrías, los anhelos, los miedos, las tristezas y las luchas de sus ciudadanos. La he estudiado incansablemente y jamás me cansaré de trabajar por ella. Sueño con poder hacer de esta, la ciudad en que todos quisiéramos vivir: una ciudad líder para el mundo, donde podamos prosperar y tener tranquilidad, juntos”, expresó Carlos Fernando Galán en una emotiva carta a Bogotá, durante su campaña a la Alcaldía Mayor.