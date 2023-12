Festival Estéreo Picnic 2024 destapó inesperado cambio de locación; bogotanos se verán beneficiados

Cambio de locación para el Estéreo Picnic 2024

Cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2024

No obstante, la lista no frena ahí y continúa con: La Etnnia, King Gizzard, Nicki Nicole, Omar Apollo, Jaden, Kittin, Yves Tumor, Okraa, Poolside, Latin Mafia, Ruzto, Whomadewho, Nothing But Thieves, Volcán, Penyair, Laura Pérez, Four Tet, Arca, entre otros.