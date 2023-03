Festival Estéreo Picnic 2023: Alci Acosta protagonizó emotivo video e hizo llorar a más de uno

Alci Acosta, con 84 años, se convirtió en uno de los músicos y compositores más famosos de Colombia, debido a la amplia trayectoria que construyó en la industria artística. Su toque elegante y sencillo para los boleros hizo que millones de personas se enamoraran de sus letras y sus trabajos.

El colombiano logró marcar huella en el corazón de sus fieles fanáticos, quienes siempre acudieron a sus encuentros y presentaciones musicales. Temas como Si hoy fuera ayer y La copa rota plasmaron historias que en la actualidad se siguen contando a nuevas generaciones.

Alci Acosta se ubicó como uno de los invitados especiales del Festival Estéreo Picnic 2023, cautivando con sus sonidos, sus canciones y las expresiones que utilizó al momento de referirse al público. El compositor contó con la presencia de ‘El Checo’ Acosta y Catalina García, de Monsieur Periné, dándole una versión diferente a sus proyectos.

El cantante logró mover fibras con su aparición en este evento, recordando la herencia artística que ha dejado a lo largo del tiempo. Fue aclamado, aplaudido y elogiado por los presentes, quienes se unieron a él para interpretar esas letras que iban directo al corazón.

Una vez terminó su emblemática presentación en este escenario cargado de energía y talentos internacionales, la cuenta oficial de Instagram del Festival Estéreo Picnic decidió publicar un emotivo y nostálgico videoclip, con el cual le rindió tributo por el show que dio en esta edición 2023.

De acuerdo con lo que se detalló, en las imágenes se pudo ver a los jóvenes, a los mayores y a los más inesperados, cantando al ritmo de Acosta. Muchos bailaron, disfrutaron y prestaron atención al sello que estaba dejando la figura colombiana en este evento.

“Está bien llorar”, escribió en el perfil, a lo que agregó un “gracias” y un emoji llorando.

Cientos de personas reaccionaron al contenido, afirmando que estaban llorando y sintiéndose muy acongojados por ver este detalle del festival con el famoso artista.

SEMANA conversó con esta leyenda viva de la música colombiana sobre su participación en el evento y contó un poco de la visión que tenía.

SEMANA: ¿Cómo lo convencieron al fin de participar en el Festival Estéreo Picnic de este año? La propuesta estaba sobre la mesa desde antes de la pandemia...

Alci Acosta (A. A.): Participar en el festival se dio por insistencia de los organizadores y de mi empresaria. La propuesta llegó mucho antes de la pandemia y siempre me insistían en la importancia de participar en este festival.

SEMANA: Alci Acosta llega a un espacio cultural donde mandan géneros como el rock, el pop y el reguetón. ¿Qué tanto simpatiza con la música de las nuevas generaciones?

A. A.: Sinceramente, no soy fanático de esa música. No lo soy, no lo he sido ni lo seré a estas alturas de mi vida. Mi música predilecta es la que yo canto: mis boleros. Así que no me voy ni con el rock ni el pop ni el reguetón.

SEMANA: ¿Se imaginó alguna vez estar parado cantando boleros frente a miles de muchachos de 20 años?

A. A.: Llevo más de 58 años cantando. Y al comienzo estaba convencido de que mi público era gente madura, más o menos de 40 años para arriba, 50 o 60 años. Pero, tiempo atrás, hará más o menos unos 15 años, descubrí que me salió una nueva fanaticada de gente mucho más joven, de entre 15 y 25 años. Muchachos que conocen mi música, que se la saben de memoria. En mis presentaciones las cantan conmigo, disfrutan mucho lo que yo hago. Y hasta niños me siguen. Me pasó en Cartago, con un chico de 9 años que subió a la tarima y se sabía mis canciones. Y en España, una pequeña de 8 años cantó conmigo La copa rota. Creo que esta generación hará que mi música perdure un poquito más, mis boleros están a salvo con estas nuevas generaciones.