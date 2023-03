El Festival Estéreo Picnic 2023 llega a su final: un cierre ‘bomba’ con Billie Eilish, Lil Nas X, Morat y Jamie XX

El Festival Estéreo Picnic llegó a su final y cerrará con una de las ediciones más comentadas y esperadas. Esta cita artística reunió a más de 80 artistas en diversos escenarios, dándole un giro inesperado a toda la historia de este evento musical.

Festival Estéreo Picnic 2023. - Foto: Foto de Daniel Felipe Mejía, periodista de Semana

La reciente edición logró cautivar a miles de visitantes con cuatro días cargados de baile, música, sonidos y actividades, las cuales permitieron desconectarse de la realidad y pasar un rato agradable. Cada participante compartió con sus amigos, conocidos y allegados en este lugar, reencontrándose con sus ídolos de la industria internacional.

En el cuarto y último día de celebración, el Festival Estéreo Picnic dejó grandes figuras para darle un cierre épico a este encuentro, el cual también se vio rodeado de frío y lluvias. La lista de celebridades que llegarán el 26 de marzo de 2023 a los distintos escenarios serán claves para despedir un nuevo capítulo en la historia del evento colombiano.

El festival se despedirá de una de las versiones más comentadas y esperadas. - Foto: Foto de Daniel Felipe Mejía, periodista de Semana

En primer lugar, está Billie Eilish, una de las cantantes más esperadas de esta edición, quien le pondrá todo su toque pop a la velada, llenando el lugar con un aura fuera de lo común. La ganadora de diversos premios será la encargada de cerrar en el escenario principal, interpretando temas como Idontwannabeyouanymore, Happier tan ever, Bad guy, Everything i wanted y Ocean eyes.

La joven dará inicio a su show 11:15 de la noche, donde contará con la famosa pasarela que cruzará parte del lugar.

Lil Nas X será otro de los encargados de ponerle su particular y único toque al festival, llevando a otro nivel este esperado show. El cantante podrá lucirse y conquistar al público, interpretando canciones como Industry Baby, Thats what i want, Holiday y Panini.

El estadounidense, intérprete de R&B y hip -hop, estará en el escenario Adidas a las 10:00 de la noche.

Por su parte, el poder femenino seguirá de la mano de Kali Uchis y Tokischa, quienes se presentarán a las 7:45 de la noche y a la 1:00 de la mañana del 27 de marzo 2023, respectivamente. Ambas mujeres buscarán conectar con sus fanáticos, quienes esperan cantar junto a ellas grandes canciones que marcaron sus carreras.

Es importante recordar que Kali Uchis estuvo a punto de cancelar su show en el Festival Estéreo Picnic 2023, pero se arrepintió y confirmó que sí estará en el escenario para darle vida a las canciones que la catapultaron a la fama internacional. La artista con raíces colombianas se presentó en la edición de 2018, donde compartió con Gorillaz por su colaboración She’s my collar.

“Haré mi show con la mayor entrega a pesar de sentirme de la manera en la que me siento, así que por favor espero que puedan entender que a pesar de tomar el valor suficiente para pararme enfrente de un escenario para ustedes, también puedan tener empatía”, señaló en un primer momento.

“Haré lo posible para reponerme emocionalmente y espero puedan entender que ESTO TOMA EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO”, sostuvo Kali Uchis.

“Por lo pronto solo haré mi show en la hora estipulada del FEP omitiendo así otros eventos y espacios que puedan mantenerme con la energía suficiente para poder sobrellevar la situación”, concluyó.

La artista cse arrepintió y confirmó que si dará su presentación en el FEP. - Foto: Instagram@kaliuchis

Los otros nombres que estarán en el cierre del evento son Jamie XX, encargado de los beats de electrónica; Morat, agrupación colombiana que dejará su huella con temas pop; Villano Antillano, quien mostrará su ‘power’ con el rap, y Conan Gray, quien brillará con su estilo.

Recuerde tener en cuenta el clima, llevando botas e impermeable para lidiar con los cambios y las lluvias. Ubique puntos de encuentro con sus amigos en caso de separarse y considere el alto flujo vehicular al salir, por lo que tomaría varias horas en regresar a Bogotá.