Kylie Minogue llegará a Bogotá con concierto en 2025: conozca los precios de la boletería

Minogue ha dejado una huella indeleble en la música desde su debut en 1988, cuando su carrera despegó con el sencillo I Should Be So Lucky , el lcual se convirtió en un éxito internacional en el pop y el dance, lo que la hizo consolidarse como un ícono de la música contemporánea.

Entre sus mayores éxitos se encuentran himnos como Can’t Get You Out of My Head, Spinning Around y All the Lovers, con los que ha definido su carrera y la han mantenido relevante en un panorama musical que la lleva a presentarse en Colombia el año entrante.