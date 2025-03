Parece mentira, llegaron estos increíbles cuatro días de realidad paralela y se fueron, pero dejaron un torbellino de memorias y conciertos inolvidables entre más de los 152.000 espectadores congregados a lo largo del evento (unos siete mil menos que en 2024).

En la jornada del domingo 30 de marzo, la última del Festival Estéreo Picnic 2025, fue inevitable sentir la nostalgia de saber que no habría mañana, que la música había terminado, que no se volvería a saludar el busto de Simón Bolívar, en el parque bautizado con su nombre, enmarcado por luces rosa (una gran postal de esta edición). La nostalgia, claro está, no impidió que el gozo se extendiera hasta la madrugada de hoy, lunes, y concluyera con gloria. De hecho, la alimentó.

Cuando hay un mañana, se piensa en el mañana. En el día final, no se quiere que la fiesta termine. Especialmente si la animan artistas como Mon Laferte, Ela Minus, Empire of the Sun y Rüfus du Sol.

Al comienzo del domingo, cuatro día de esta odisea musical, las piernas se quejan. Al final, nadie se quiere ir... | Foto: @smileteam_co

El domingo empezó con el anuncio de que Jpegmafia no tocaría por cuestiones ajenas al festival. Algunos lanzaron en redes un crítica muy curiosa, llamando al FEP “un festival de cancelaciones y lluvia”, precisamente tocando dos elementos que se le salen de control a cualquier organizador, el clima y los potenciales sucesos que lleven a una banda a cancelar (algo que nadie quiere, naturalmente). El FEP es el FEP, pero no es el arquitecto universal, vale recordarlo.

Lo cierto es que a pesar de algunas duras cancelaciones, la de 2025, segunda en el Parque Simón Bolívar, fue una edición maravillosa del FEP, con diez o más espectáculos asombrosos, sin necesidad de hipérboles. De hecho, uno de los reemplazos, Beck, fue oro puro (no siempre se tiene esa capacidad de reacción y acción). Y se guarda la esperanza de que la idea de agrupaciones como Fontaines D.C. de pasar por Latinoamérica a dejar su música no sea flor de un día, y en los años siguientes se les pueda ver. Este festival permite soñar en sus posibilidades, incluso cuando nacen de una frustración (eso prueba el caso King Gizzard & the Lizard Wizard, que canceló solo para derretirnos la cara con un concierto genial un par de años después).

Son datos y hay que darlos: a Beck, The Hives y St. Vincent, solo los tuvo el festival colombiano, y representaron un diferencial enorme con respecto a los Lollapalooza del cono sur.

Una especie de sol artificial, en la noche del Festival Estéreo Picnic 2025. | Foto: @smileteam_co

Volviendo al domingo...

Se trató de una jornada de voces femeninas de la generación actual y la que viene, con espectáculos sentidos como el de girl in red, de Ela Taubert y de la banda Cariño (con hermosa gráfica). Y claro, la chilena Mon Laferte entregó en el escenario principal su genuina poesía sonora latinoamericana y luego el público recibió la descarga de vena rockera y sangre pop de Olivia Rodrigo,. Cada una con sus matices, algunas más rockeras, otras en géneros diversos, todas con un séquito de voces apasionadas desde el público coreando con ellas. No hay que dejar de mencionar a la bogotana Ela Minus, que desde la música electrónica fue protagonista por partida doble en este domingo de cierre, con su concierto (en el cuál sorteó inconvenientes técnicos, de los que regresó con más fuerza) y con un dj set muy agradecido por los presentes.

¡Ela Minus se multiplicó el domingo | Foto: @smileteam_co

Tras el show de la chilena, llegó el turno de los australianos de Empire of the Sun, que metieron 23 horas de vuelo para pasar por Brasil y, anoche, por nuestro parque, a poner a la gente a volar. Fue un show de vestuario, de música, de performance de humanos en diálogo con la pantalla y el plano astral curioso que conjuran, que raya con lo plástico y con lo absurdo en su tribal psicodelia pero triunfa gloriosamente. Bailamos como la cuarta noche obedece por cuenta de este show que desde, hacía la mitad, desde la canción DNA, entró en overdrive para no dejar de sorprender hasta el final.

Empire of the Sun reinó con su teatro demente y sus ondas musicales fraternales. | Foto: @smileteam_co

Luke Steele liderando a Empire of the Sun desde su histrionismo y su voz. | Foto: @smileteam_co

Olivia Rodrigo demostró ser una popstar rockera de voz de inflexiones muy características y energía desbordante. Rodrigo retó la lluvia para despedirla del todo, y llevó a sus congregades al éxtasis postadolescente. Quizá demasiado cercana a sus influencias para algunos, poco le importó a las miles de almas chicas que saltaron cada acorde. Detalle quizá tonto y personalista que no me gustó tanto: en el solo de guitarra, de su guitarrista virtuosa, la cámara la siguió a ella, y no a su guitarrista. El spotlight siempre en O. ¡Son sus reglas!

Ya con el final asomando, nos enfrentamos con brazos abiertos, en medio de la multitud final, a la ola que entregó Rüfus du Sol. Otra cuota potentísima desde Australia, la agrupación de tres fue ejecutando sus hits y elevando progresivamente la intensidad emocional de su setlist y de su espectáculo visual, que en sus láser nos devolvió a Tool por instantes (y eso no puede ser malo bajo ninguna circunstancia). Cerró con contundencia y belleza, y quizá lo único que faltó fue la pirotecnia para marcar ese punto alto, ese ritual de clausura de ese enorme escenario.

El verdadero final corrió por cuenta de Caribou (en paralelo con el dj set de Ela Minus), y dio mucho, pero indudablemente la tuvo difícil para seguirle el paso a todo lo que había sucedido, no solo en el día final, sino desde el jueves. Ofreció, pues, una perfecta banda sonora de tomar camino de regreso a casa.

Notas sobre un sábado astral

Una noche previa fantástica tuvo lugar el sábado 29, con una gran jornada (que entre muchos sucesos tuvo anuncios poderosos de Galy Galeano) y con un cierre inolvidable. Este encadenó a Beck, Justice y Monolink (de los que vi, el mejor cierre de jornada; Caribou terminó debiendo algo).

En su código "relajado", Beck derrochó garbo y compartió múltiples talentos.

La cruz del Simón Bolívar complementó de inesperadas maneras a la cruz de Justice. Qué show impresionante el de los parisinos, con sonido supersónico y una propuesta alucinante en términos de luces, con destellos de arena-luz...

Notas de despedida

Al salir del evento la noche del sábado, el personal de seguridad y logística nos despidió con una sonrisa que no se sintió forzada, se sintió genuina, y fue muy agradecida. Y así fluyó devolver el gesto de inmediato y agradecerles el trabajo. Y lo digo extendiendo el comentario a todo el personal asociado a este festival, a sus gestores, a sus aliados, a su equipo de prensa, a su ciudad. Cada año, entregan un evento de proporciones mundiales, que se siente seguro, que se siente fácil (incluso bajo aguaceros torrenciales), y del que el mundo quiere, y por eso viene.

¿Será acaso esta segunda edición en el Simón Bolívar la prueba definitiva de que esta es la casa del FEP? Porque el cartel y el espacio lo ratifican como el mejor festival del continente. O, acaso, ¿será la despedida de otra etapa, antes de ver el evento mudarse al nuevo espacio? Llega Ticketmaster al país (usualmente de la mano de Live Nation, empresa que ahora cubre a Páramo Presenta) y se consolida un espacio nuevo de la empresa aliada Ocesa (parte también de Live Nation). Ya habrá tiempo de pensarlo. Pero si no está roto, si está perfecto, ¿por qué cambiarlo? Y sí, entendemos que la respuesta sea financiera. Cosas de adultos, que llaman.

La calidad de este evento puede medirse en la cantidad de veces que uno se lleva las manos a la cabeza en incredulidad y emoción. “Escuchar para creer, y encima ver”, algo por el estilo se siente allá adentro. En ese sentido, la etapa de creyentes se hace justificable, una vez más. Es notable que el Estéreo del Estéreo Picnic desde su nombre es la promesa cumplida. Ese sonido y esos artistas que lo aprovechan magistralmente, en el verde corazón de Bogotá, son la matriz de la cual se desprende el resto.

Del Páramo y de Páramo Presenta, que se fajó otra edición tremenda. | Foto: @smileteam_co

Pasado, presente y futuro

Desde esta tribuna, más allá de que no son diez ediciones, por cuenta de la pausa pandémica, son diez años de ir al FEP, que cubrimos por primera vez en 2015. Y qué evento que hemos experimentado, a lo largo del camino. Para ese 2015, el FEP ya había sufrido para mantenerse con vida y salir a flote, y hoy es lo que es. Páramo es la segunda promotora del continente, quizá la primera en los corazones de muchos, sabiendo reconocer los que abrieron caminos también desde Evenpro y Move Concerts, que, entre muchos otros, trajeron a Björk y a Iron Maiden a Bogotá. Esto para marcar que hay detalles que jamás se olvidan.