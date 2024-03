Estéreo Picnic 2024: en un cierre monumental, Arcade Fire demostró que jamás dejó de ser una de las mejores bandas del planeta

Porque hay desgaste, pero este fue producto de vivir el evento, la música y las activaciones. Esta vez las piernas no se trituraron llegando y saliendo, se utilizaron para ir a ver música y bailarla. En 2024, fue demasiado sencillo entregarse de lleno al FEP. Eso no se olvida. ¿Fue el mejor? Difícil decirlo, hay ediciones excepcionales en esta historia qua ya suma 14 festivales, pero de lejos fue el más cómodo.

El ambiente dentro de estos espacios es otra órbita y la música que ofrece como alternativa a los escenarios es muy bien pensada. Personalmente, mientras decenas de miles gozaban con FEID, yo fui atraído al Club Aora por el sonido de Transmission de Joy Division, que allí sonaba en vivo y me sorprendió. Y entré, y por un buen tiempo me sumergí en los hits de los años ochenta que tan bien ejecutó la cover band que los tocaba, Casbah Coffee.

Pica en punta continental

Por lo menos en lo que a 2024 respecta, este fue el mejor festival privado de Suramérica. No fui a los otros, pero no veo cómo pudieron ser mejores. Esto considerando que, en los tres días de desarrollo que tuvieron, los carteles fueron mucho más crueles con la audiencia, que tuvo que escoger más de una vez entre dos bandas gigantes. Por el contrario, en sus cuatro días, el FEP logró espaciar y distribuir su impresionante curaduría musical para reducir los sacrificios. En gran medida, lo logró.

Y, de parte de todos los asistentes al evento, un agradecimiento genuino a los vecinos del Parque Simón Bolívar, ese añorable lugar que suma más y más memorias musicales a su leyenda. A ellos les toca aguantarse un poco más de bulla que de costumbre por esta causa y adaptarse a los desvíos y cierres. Es algo a lo que están acostumbrados, en cierta medida, pero no por eso no se les debe dejar de reconocer el sacrificio, esta vez extendido hasta la madrugada.

Esquivar la tormenta, o ser la tormenta

Banda legendaria tras banda legendaria; fuego tras fuego tras fuego...

El FEP 2024 cerró a las 2:20 de la mañana cuando terminó su presentación el dúo francés The Blaze, que dejó un set especial. Empezaron con música y visuales que en, un principio, establecieron su código particular, casi contemplativo. Pero luego fueron ganando en emoción, en pulsiones y en fuego y en ese fluido show que fue construyendo su punto más alto, mandaron a la gente feliz a la casa.

Win Butler y Régine Chassagne son el espíritu de la agrupación, pero todos sus integrantes, incluyendo el más reciente, que ofrece una notable presencia de tambores y de movimiento, crean un conjunto artísticamente firme y admirable. Desde como toca, desde como se despliegan en el escenario, no hay detalle pequeño para esta rotunda agrupación que dejó a la gente cantando, enamorada de lo que acababa de vivir. No sonó ‘No Cars Go’, quizá mi favorita de ellos, pero no importó, porque el concierto fue tan palpitante que no dejó lugar a quejas, solo a la admiración y al agradecimiento de haber hecho parte.