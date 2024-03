Lo que más sonó en el tercer día del Estéreo Picnic 2024: FEID, Grupo Frontera y Blessd prendieron la fiesta

El Festival Estéreo Picnic (FEP) 2024 cumplió su tercer día con lleno total en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, pero con un público bien dividido, entre rockeros y amantes del hip hop, los ritmos norteños y el reggaetón. El turno del sábado, 23 de marzo, fue para artistas como el Grupo Frontera, Blessd, Placebo, M.I.A. y el esperado FEID.

El primer protagonista de la noche que inundó el escenario más grande del FEP fue el cotizado Grupo Frontera, el cual tiene cada vez una relación más cercana con Colombia tras su recién dueto con Shakira y la sorpresiva aparición en la escena del festival con la banda colombiana de música pop Morat para dos de sus canciones.

“Hace año y medio cantamos ‘No te vas’, todos somos fans de Morat”, fueron las palabras de Payo Solís, vocalista del Grupo Frontera y a quien le celebraron su cumpleaños en el festival, para invitar a dos integrantes de Morat al escenario para interpretar precisamente el tema que los catapultó a la fama tras grabar el cover del tema de la banda colombiana y viralizarlo por YouTube. Enseguida revelaron una nueva canción en conjunto con aires de pop mexicano y que pronto estrenarán, por los coros se cree que se llamará ‘Faltas tú’.

El Grupo Frontera, que ya cuenta con una trayectoria importante en la que han sido galardonados en los Premios Billboard, Premios Juventud y los Premios lo Nuestro, por varios de sus temas que reúnen una dosis de romanticismo, balada y ritmo mexicano, ofreció una conexión permanente con el público tras interpretar cada uno de sus éxitos, entre ellos ‘Que vuelvas’, ‘Un100xto’ y ‘El amor de su vida’.

Para quienes no pudieron verlos en vivo, la agrupación anunció al finalizar su presentación que estarán en concierto próximamente en el Movistar Arena de Bogotá.

Grupo Frontera se conformó en McAllen, Texas, el 8 de junio de 2022. Su álbum debut, ‘El Comienzo’ (2023), destaca la participación de voces como Yahritza Y Su Esencia, Grupo Firme y Carin León.

La energía de la noche continuó con el que resultó ser el artista sorpresa del Estéreo Picnic de este año, el cantante y compositor de reggaetón Blessd, revelado hace pocas semanas en el cartel. Su presentación estuvo cargada de bailarines, llamas de fuego y luces pirotécnicas y en ella reivindicó sus orígenes: “vengo de las comunas, todos los que venimos de abajo nos podemos superar, arriba Colombia”, afirmó con efusividad.

Blessd en el Estéreo Picnic 2024. | Foto: Tomado de Facebook Páramo Presenta.

Su público estuvo totalmente conectado con sus canciones, incluso con el código de vestimenta de muchas fanáticas que lucían pantalones anchos, tenis, blusas desajustadas y en colores neón y plateados. Blessd agradeció en cada momento a sus seguidores, en especial a los bogotanos, pues contó que él y parte de su familia habían vivido en la ciudad y también en Zipaquirá donde los acogieron siempre con cariño.

Volviendo al plano internacional el turno fue para M.I.A., cantante y productora de música británica de hip hop y rap, quien además es artista visual. Con más de 20 años de trayectoria musical, fue su primera presentación en Colombia, por lo cual se mostró muy emocionada. Abrió su presentación con la famosa ‘Bad Girls’, una de sus canciones, de corte oriental, más representativas y con la que rompió el hielo con el abarrotado público del escenario que acudió a deleitarse con su potente voz y sonidos.

M.I.A. en el Estéreo Picnic 2024. | Foto: Cortesía

“Put Your Hands In The Air” u “Hola Colombia, parceros” fueron algunas de las frases que le sirvieron a M.I.A. para conectar con los amantes del hip hop del FEP 2024.

Clase de rock alternativo con Placebo

La cuota del género rock corrió por cuenta de Placebo, banda británica con más de veinte años de trayectoria y considerados los herederos musicales del gran David Bowie. Durante un poco más de una hora, la agrupación alternativa fundada por Brian Molko y Stefan Olsdal dio un recital que dejó sin aliento a los seguidores de la música alternativa, esencia por años del Festival Estéreo Picnic.

El bajista de Placebo, Stefan Olsdal, en el Estéreo Picnic 2024. | Foto: Tomado de Facebook Páramo Presenta.

Comenzaron con ‘Taste In Men’, uno de los éxitos de su álbum ‘Black Market Music’ del año 2000, para luego presentar ‘Beautiful James’, ‘Surrounded By The Spies’ o ‘Try Better Next Time’, temas de su más reciente disco de estudio ‘Never Let Me Go’, presentado en 2022 y el cual llegó después de una pausa de ocho años en los estudios. Según NME, este disco es uno de los mejores lanzamientos del ahora dúo desde su LP ‘Meds’ de 2006.

La mejor presentación de estos británicos fue evidentemente su música, no necesitaron conversar con el público en los interludios para conectarse con ellos, sin embargo, muchos fanáticos se quedaron esperando un saludo del vocalista Brian Molko o al menos su ondeo de la bandera colombiana. Aunque no ocurrió, tanto Molko como el bajista Olsdal se mostraron al final agradecidos al despedirse de un corto recital en el que entregaron sencillos memorables como ‘Song to Say Goodbye’, ‘Infra Red’, ‘The Bitter End’, ‘Slave to the Wage’, ‘For What It’s Worth’, ‘Too Many Friends’ y el infaltable cover de Kate Bush, ‘Running Up That Hill’, canción con la que dieron la venia a Colombia por tercera vez y se despidieron del FEP.

Placebo en el Estéreo Picnic 2024. | Foto: Cortesía

Sobredosis urbana con FEID

El plato principal de la noche definitivamente fue FEID, el ‘hijo’ de Medellín y quien poco a poco se ha hecho un espacio en el género urbano con temas que invitan a celebrar el amor por medio del ‘perreo’.

Con una puesta en escena que aplaudió más de uno por los juegos de drones en el cielo, su ‘tractor del perreo’ en el escenario, y el show de llamas y luces láser, FEID ofreció durante una hora y media un concierto en el que confirmó por qué es la nueva promesa del género urbano colombiano en el mundo.

FEID presentó gran parte de su tour actual ‘Ferxxocalipsis’ que recientemente llevó al festival Lollapalooza de Chile y en el que el también productor musical interpretó canciones como ‘Luna’, ‘50 palos’, y ‘La vuelta’. Un disco que le valió varios reconocimientos en el más reciente Premio Lo Nuestro, donde fue coronado como Artista del Año y Mejor Artista Urbano sobre otros de sus compatriotas de la talla de Maluma, Karol G, y la misma Shakira.

FEID en el Estéreo Picnic 2024. | Foto: Tomado de Facebook Páramo Presenta.

El público coreó y bailó esos y otros temas como ‘Classy 101′, ‘Normal’ o ‘Chimbita’, las cuales no pueden faltar en sus conciertos, así como ‘Qué pena’ y ‘Ayer me llamó mi ex’, que canta en sus versiones originals con su novia, Karol G. Además, les recordó a todo el público, incluso a quienes aún no conocían su música, que sus canciones “no se les dedican a cualquiera”, temas que tuvieron dosis adicionales de electrónica y música popular.

El paisa agradeció a sus fanáticos, en especial a aquellos que dice vio en el frente desde la puesta del escenario así como a quienes asistieron con prendas de color verde, su preferido.