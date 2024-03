Una noche de reivindicación con el pop de la mano de Sam Smith y SZA; así fue lo más destacado del viernes de Estéreo Picnic 2024

Una noche de pop, glamour y desinhibición total fue la que se vivió este viernes, 22 de marzo, en el Festival Estéreo Picnic (FEP) 2024 en su segunda jornada, que trajo como protagonistas al británico Sam Smith, a la banda francesa Phoenix, a los extrovertidos Greta Van Fleet y a la reciente ganadora del Grammy, la joven cantante SZA. Fue el día en que el festival se reivindicó con los amantes de la música pop gracias a los conciertos de estas estrellas mundiales.

La gran banda en brindar primero su show fue Phoenix, cuatro franceses que no son ajenos al festival, puesto que ya han participado en dos ediciones y el público los ama, prueba de ello es que antes de su presentación sobre las 6:45 p. m. ya tenían lleno el enorme y majestuoso escenario Johnnie Walker. ‘Lisztomania’ y ‘Entertainment’ fueron algunos de los temas que calentaron la presentación, que también tuvo momentos cumbres con la romántica ‘Ti Amo’ y la mezcla de ‘Trying to Be Cool / Drakkar Noir’, que desató la euforia de los asistentes.

Phoenix en Estéreo Picnic 2024. | Foto: Semana

La puesta en escena recargada de Phoenix de nuevo en el Estéreo Picnic puso rendidos a los asistentes a los pies de esta agrupación de indie rock formada en Versalles, Francia, y considerada, junto con Daft Punk, como una de las más importantes de la música de ese país europeo.

La lluvia, por fortuna, no se apareció por el Parque Simón Bolívar por lo que el desenfreno llegó completo con la aparición en el escenario Jhonnie Walker de Greta Van Fleet, una banda que pareciera la reencarnación de Led Zeppelin y que estuvieran dirigidos por el mismo Jimmy Page, por su estética y energía sonora.

Greta Van Fleet en Estéreo Picnic 2024. | Foto: Semana

Josh Kiszka, Jake Kiszka, Sam Kiszka y Danny Wagner, quienes se conocieron en un suburbio de Detroit, Estados Unidos, con el simple objetivo de tocar rock & roll, han sido reconocidos como una de las nuevas apuestas que le han dado nuevos aires a un género que sigue marcando tendencia. No en vano ganaron el Grammy a Mejor Álbum de Rock por su disco ‘From The Fires’, del cual retumbaron los riffs en el escenario con una potente energía que llamó la atención de todos los presentes, especialmente en éxitos como ‘Highway Tune’.

Los hermanos Kiszka con Greta Van Fleet rindieron así un homenaje al rock de antaño, con solos de guitarra y riffs únicos unidos a una voz resonante que por poco rompe los tímpanos de los asistentes al Mundo Distinto del FEP 2024.

Música hecha arte con Sam Smith

Una de las presentaciones más esperadas y memorables de la noche fue la del cantante británico Sam Smith, otro de los que regresó al Festival Estéreo Picnic tras su acogida en 2019, primera vez que dio un concierto en vivo en Colombia.

Lo suyo fue una mezcla de romanticismo puro, elegancia, moda, extravagancia, danza, colores, y letras sentidas y honestas sobre el sufrimiento y el placer que producen al mismo tiempo el amor. Todo con ritmos que fueron del pop más suave hasta el R&B (rhythm and blues) y la electrónica.

Sam Smith en el Festival Estéreo Picnic 2024. | Foto: Semana

“Volver aquí después de cinco años es increíble, gracias por estar a mi lado, amo venir aquí”, fueron sus primeras palabras luego de cantar una seguidilla de éxitos como ‘Stay With Me’, ‘I’m Not The Only One’ y ‘Like I Can’, ‘Diamonds’ y ‘Dancing With A Stranger’. Luego dio paso a varios cambios de vestuario que mostraron su estatus como símbolo queer y de persona de género no binario de la comunidad LGBTIQ, en un escenario que parecía preparado para honrar a esta y enaltecer la libertad.

En compañía de varios de sus cantantes, el artista británico de 31 años interpretó uno de los momentos más emotivos al cantar en acústico ‘Too Good at Goodbyes’, éxito de su segundo disco de estudio. Este momento se unió a la puesta en escena de una de sus baladas más reconocidas, ‘Lay Me Down’, de su primer disco ‘In The Lonely Hour’ y que reivindica el amor entre dos hombres.

La noche avanzó y el ganador de cinco premios Grammy saltó a su faceta más bailable, presentando algunos de los temas que lo han hecho famoso en colaboraciones con estrellas de la música electrónica como Calvin Harris (‘Promises’ o ‘Desire’) o Disclosure (‘Latch’), este último, la canción con la que el mundo conoció su potente voz tipo góspel. Para ese tema, el londinense vistió una camiseta de la Selección Colombia y felicitó al público por el triunfo del partido amistoso de ese día ante España: “Alguien me dijo que Colombia ganó en el fútbol”, contó.

Sam Smith presentó en Estéreo Picnic esta vez los temas de ‘Gloria’, su más reciente disco de estudio, el cual dijo “significa mucho para mí. He imaginado este show como algo pequeño, pero al viajar por el mundo ha sido una de las cosas más grandes de mi vida”.

Sam Smith en el Festival Estéreo Picnic 2024. | Foto: Semana

Una de esas canciones fue la discotequera ‘I’m Not Here to Make Friends’, que interpretó con un pomposo vestido con los colores de la bandera del orgullo gay. “Este show es sobre libertad, libertad para cantar donde se quiera y para ser quien queramos donde queramos”, afirmó Sam Smith.

Otra fue ‘Unholy’, uno de los sencillos más polémicos de su último disco, y que interpreta con la cantante LGBT Kim Petras; para este tema, el británico vistió una máscara así como un sombrero con cuernos.

El show de Sam Smith de nuevo fue uno de los más recordados en la historia de este festival, por la carga de mensajes y emociones sobre igualdad y libertad, tal vez los dos símbolos que más generaron impacto entre sus fanáticos espectadores. Sin embargo, pudo ser más grande si se le hubiera dado el escenario más enorme del festival, el Johnnie Walker, dada la alta afluencia de personas que acudieron a verlo en el Adidas.

La revelación de SZA

El concierto de cierre del escenario Jhonnie Walker fue para SZA, la artista revelación de los últimos años en la industria musical mundial y que Colombia tuvo el privilegio de conocer en una de las mejores etapas de su carrera musical.

En un espacio que simulaba un barco, la cantante y compositora Solána Imani Rowe demostró por qué fue merecedora del tres premios Grammy este año. Aunque la altura le jugó una mala pasada a su voz, no fue impedimento para que SZA lograra cautivar al atiborrado público que asistió a verla en el Jhonnie Walker.