Los diez artistas internacionales más importantes que traerá el Festival Estéreo Picnic 2024; conozca la guía imperdible

La cita anual con el encuentro de música alternativa que reúne nuevas propuestas nacionales y estrellas de talla mundial llegó. Ya faltan pocos días para que del 21 al 24 de marzo, por primera vez el escenario al aire más libre más grande de Bogotá, el Parque Simón Bolívar, se convierta en el punto de encuentro de los amantes de la música del pasado, del presente y del futuro en el Festival Estéreo Picnic (FEP) 2024.

El FEP ya es un festival reconocido no solo en Colombia sino en todo el mundo. Podría decirse que es la cita obligada de los amantes de la música alternativa de los países del área Andina, de Centro América y de muchos más que cada año acuden a Bogotá para deleitarse con viejos y nuevos sonidos en un evento con sello propio a la altura de otros de talla mundial como Lollapalooza o Coachella.

Son ya 13 años de un evento que mueve masas pues pasó de tener 2.500 asistentes, en su primera edición, a más de 150.000, en la más reciente realizada en 2023. En conjunto, las ediciones del festival han reunido a más de 620 agrupaciones de todo el mundo y más de 437.000 asistentes de público, casi el equivalente a la población de Malta, país de la Unión Europea. Para este año las expectativas crecen pues, según Sergio Pabón, director del FEP, en el Parque Simón Bolívar se espera recibir “un total de casi 160.000 personas durante los cuatro días, contando invitados y demás”.

El Estéreo Picnic es un orgullo para Colombia, un festival que cada año sorprende y se hace más gigante no solo en escenarios sino en propuestas musicales que cada vez son más incluyentes en el ámbito generacional, pues en los últimos años ha aumentado en su cartel las estrellas musicales de antaño que permiten a viejas generaciones acudir también al FEP para recordar. Todo ello ha permitido que cada año el cartel de este evento se fortalezca y amplíe en un encuentro de jóvenes y viejos, donde se aprende y viven a la par los sonidos de cada época.

Bizarrap en vivo en el Festival Estéreo Picnic 2023. | Foto: Páramo Presenta

Aunque su esencia es el rock y el pop alternativos, anglo y en español, en la actualidad el FEP ofrece una cuota importante de otros ritmos como el R&B, el rap y hasta reggaetón. Es así como, según sus organizadores, este año el FEP contará con la mayor cantidad de artistas para ‘perrear’ en su historia: FEID, Bad Gyal, Tornall, Tainy, Afro Legends, Nicki Nicole, Verito Asprilla, entre otros. El más llamativo de este grupo será FEID, el headliner o artista principal colombiano de este año, para continuar con la tradición ya establecida de ofrecer al público un talento local, pero de trascendencia o recorrido mundial, como lo fueron Bomba Estéreo en la edición de 2010 o J Balvin en la del 2022.

Durante cuatro días Bogotá será testigo de ese mundo distinto o experiencia que el FEP ofrece en donde confluyen no solo sonidos del pasado, del presente y del futuro sino tendencias de vanguardia en moda, y de conexión con el medio ambiente y la naturaleza.

Un cartel de grandes expectativas

Este año se contará con cuatro escenarios principales y dos alternativos que van con el espíritu festivo del FEP en una nueva apuesta por ver cómo en esta nueva locación que es el Simón Bolívar se relaciona el público con el espacio, de acuerdo con Miguel Santacoloma, uno de los organizadores del festival.

Si se habla de estrellas internacionales, el evento tendrá como eje central los debuts principales de Blink 182, SZA, Arcade Fire, Limp Bizkit y Thirty Seconds To Mars, así como los esperados regresos de Sam Smith, Kings of Leon, Placebo, Phoenix y The Offspring. Unido a ellos están los ansiados estrenos de Greta Van Fleet y King Gizzard and The Lizard Wizard.

Por otro lado el FEP 2024 reunirá a artistas destacados de la industria musical alternativa actual como Hozier, Dove Cameron, Gabriela Ponce, James Blake, Rina Sawayama, Omar Apollo, Nicolai Fella, Jaden, Susana Cala, Laura Pérez o Kevin Kaarl.

El aclamado Festival Estéreo Picnic 2024 promete más de una sorpresa al realizarse por primera vez en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. | Foto: Foto: Captura de pantalla / festivalestereopicnic.com/

Para los amantes del baile desenfrenado la cuota correrá por cuenta de FEID, Tainy, Proyecto Uno, Puerto Candelaria, el Grupo Frontera y un homenaje a uno de los conjuntos musicales más colombianos: Fruko y sus tesos. También los beats electrónicos y bajos de Kittin, The Blaze, Four Tet, ZHU, Black Coffee, Okraa, Ruzto, The Blessed Madonna, Poolside, La Etnnia, Penyair, Latin Mafia, WhoMadeWho, Verraco y Overside.

Entre todo el mar de artistas para ver, sin embargo, hay diez que sobresalen para programarse a cada concierto y no perdérselos, por su impacto mediático actual y trascendencia en la industria musical mundial. Esta es una invitación para gozárselos o, si no los conoce, ir al FEP 2024 y descubrirlos.

SZA

Belleza y talento son cualidades que definen a la joven cantante y compositora estadounidense Solána Imani Rowe o SZA, caracterizada por una personalidad extravagante que se reúne en una mezcla única de R&B contemporáneo y soul.

SZA, nacida en 1989 en Missouri, EE. UU., comenzó en la música grabando demos en su habitación, pero gracias a la oportunidad que le dio el famoso rapero Kendrick Lamar en 2011 con su sello discográfico Top Dawg Entertainment, pudo producir su primer disco ‘Z’, que incluyó la exitosa canción ‘Childs Play’ a dúo con Chance the Rapper.

'Kill Bill' fue lanzada por SZA en diciembre pasado. | Foto: Instagram: SZA

Para conocer mejor la música de SZA hay que escuchar ‘Crtl’ de 2017 y el cual alcanzó la posición número 3 en la lista Billboard 200 o también ‘SOS’ de 2022, discos que han sido aclamados por la crítica gracias a su capacidad de recrear memorables historias personales y entregar himnos que poco a poco son parte de generaciones enteras como ‘Kill Bill’, ‘The Weekend’ o ‘Good Days’. Recientemente presentó su último sencillo llamado ‘Saturn’.

‘All The Stars’ de 2018, es otro tema clave en su carrera, pues marcó una nueva participación con su descubridor Kendrick Lamar, en la banda sonora de la película Pantera Negra. También está ‘Kiss Me More’, de 2021, con Doja Cat, con la que ganó un Grammy en 2022.

Este año SZA deslumbró en los premios Grammy 2024 con su presentación en vivo de ‘Kill Bill’ desde Los Ángeles, en la que homenajeó el estilo cinematográfico de Quentin Tarantino, y a la que el Washington Post eligió como uno de los shows destacados de la noche. Asimismo, la norteamericana de 34 años fue la ganadora de tres Grammy por Mejor Presentación Pop Duo/Grupo, Mejor Álbum de R&B Progresivo, y mejor canción de R&B por la canción ‘Snooze’, que estará en su próximo disco ‘Lana’.

SZA ganó el Grammy 2024 a Mejor Canción R&B por 'Snooze'. | Foto: Getty Images for The Recording A

Se dice que SZA, su nombre artístico, es un acrónimo parcialmente inspirado en el Alfabeto Supremo, proveniente de un movimiento religioso neoyorquino.

Día, hora y escenario para ver a SZA en vivo en el FEP 2024: viernes 22 de marzo, 9:30 p. m., escenario Johnnie Walker.

Arcade Fire

No existe una banda de rock indie mejor para un festival que Arcade Fire. Con una puesta en escena que siempre sorprende, todavía sus fanáticos colombianos los recuerdan cuando el 5 de diciembre del 2017 convirtieron el escenario de la Gran Carpa de las Américas en Bogotá en todo un cuadrilátero de boxeo.

Conformados por los esposos Win Butler y Régine Chassagne, Richard Reed Parry, Tim Kingsbury y Jeremy Gara, Arcade Fire vienen de su natal Montreal, en Canadá, para deslumbrar de nuevo con un concierto que promete entregar uno de los mejores cierres del Estéreo Picnic de este año el domingo 24 de marzo.

En su repertorio se cuentan varias joyas de la música, memorables no solo por sus sonidos únicos sino por el arte de cada portada y del cuadernillo del álbum en sí (para quienes aún compran discos y se deleitan con el olor del papel y la experiencia de ver el concepto gráfico y las letras). Entre ellos figuran ‘Funeral’ (2004), ‘Neon Bible’ (2006), ‘The Suburbs’ (2010), ‘Reflektor’ (2015), ‘Everything Now’ (2017) o la más reciente ‘WE’ (2022).

Arcade Fire el pasado 16 de marzo en el Lollapalooza 2024 en Santiago, Chile. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images) | Foto: Getty Images

Muy influenciados por The Cure, Talking Heads y David Bowie, Arcade Fire son dueños de un ecléctico estilo marcado por el uso de múltiples instrumentos, que además los usan todos en sus giras: guitarra, batería, bajo eléctrico, piano, violín, viola, violonchelo, contrabajo, xilófono, glockenspiel, teclado, sintetizador, trompa, acordeón, arpa, mandolina, koto y zanfona. No en vano, la publicación estadounidense Pitchfork los incluyó en 2021 en su lista de los 200 artistas más influyentes de los últimos 25 años.

La originalidad de su música los llevó a ganar el Grammy al Álbum del año en 2004 por ‘Funeral’, siendo hasta ahora el único grupo musical que ha ganado su primer y único Grammy en esa categoría. Además, fueron nominados al premio Oscar en 2013 por mejor banda sonora para la cinta ‘Her’.

Realmente la inclusión de Arcade Fire en el cartel del FEP 2024 es un homenaje a los verdaderos amantes del festival desde sus inicios así como de la música alternativa que conecta en un solo lenguaje a todo un público que puede ser en principio distinto. Desde ya su presentación promete ser el mejor cierre del festival en años.

Día, hora y escenario para ver a Arcade Fire en vivo en el FEP 2024: domingo 24 de marzo, 11:15 p. m., escenario Adidas.

Blink-182

Aunque ha pasado ya mucho tiempo desde la época de finales de los 1990 y principios de los 2000, en el imaginario colectivo de muchos aficionados a los videos de MTV de ese momento Blink-182 causó un impacto especial.

Fueron los pioneros del punk-pop, un género que les costó trabajo posicionar desde 1992 cuando fue fundado el grupo en Poway, California. Solo hasta 1999 con el éxito mundial en ventas del álbum ‘Enema of the State’, recordado por la sugestiva portada de una enfermera sexy, y con ‘Take off your Pants and Jacket’, de junio de 2001, el mundo conoció lo que era el punk-pop.

Blink-182 es un grupo de pegajosos estribillos y letras que integran algo de humor a una visión ácida de la realidad. Prueba de ello son éxitos que alternaban entre la comedia juvenil como ‘All The Small Things’, ‘What’s My Age Again?’ y asuntos serios como el suicidio ‘Adam’s Song’ o el divorcio ‘Stay Together for the Kids’.

Blink-182 es un grupo de pegajosos estribillos y letras que integran algo de humor a una visión ácida de la realidad. | Foto: Getty Images for iHeartMedia

Actualmente el trío de Travis Backer, Mark Hoppus, y Tom DeLonge suena tan fresco y vivo como hace más de 20 años, con el mismo estilo de siempre de Vans, camisetas cortas, pantalones a medio vestir un sentido del humor sin igual que contrasta con letras crudas y honestas sobre la realidad juvenil y en pareja.

Después tres décadas de música, más de 16 millones de discos venidos y nueve trabajos discográficos, Blink-182 está de vuelta para poder decir “otra vez” (One More Time…, como se titula su más reciente disco, lanzado en 2023) y revivir la magia que ha cautivado su música a varias generaciones.

Este año es uno de los grupos más esperados para esta edición del Estéreo Picnic dado que en 2023 tuvieron que cancelar su presentación por problemas internos, prometiendo que estarían sin falta en el cartel de este año. Será un encuentro generacional en el que se alzará a viva voz más de un coro dos milero de sus canciones más conocidas como ‘The Rock Show’, ‘I Miss You’, ‘Adam’s Song’, ‘What’s my Age Again’, ‘First Date’ o la inolvidable ‘All the Small Things’.

Día, hora y escenario para ver a Blink 182 en vivo en el FEP 2024: domingo 24 de marzo, 9:30 p. m., escenario Johnnie Walker.

Kings Of Leon

Toda una banda de familia conformada en Nashville, Estados Unidos, en 1999, por tres hermanos: Caleb, Nathan y Jared Followill, y su primo Matthew Followill. Se han hecho un lugar en la industria musical del rock alternativo durante dos décadas, uniendo las raíces del rock clásico con sonidos contemporáneos que los han posicionado como una de las más importantes en su género en el planeta al lado de The Killers, Red Hot Chili Peppers o Foo Fighters.

Desde su debut en el año 2003 con el disco ‘Youth and Young Manhood’, responsable de éxitos con riffs de guitarra vibrantes como ‘Molly’s Chambers’ y ‘Wasted Time’, King of Leon reveló su estilo único influido por el rock sureño, el rock and roll de los años 60 y el blues. Sin embargo, consiguieron la fama mundial en 1998 cuando produjeron el álbum ‘Only By the Night’, nominado al Grammy y disco de platino en Estados Unidos, propio de un sonido de rock de estadio que incluyó ‘Sex On Fire’, uno de los hits más famosos del grupo.

En su set list de éxitos también figuran canciones pop-rock como ‘Radioactive’ y melodías épicas como ‘Supersoaker’, ‘Waste a Moment’ o ‘Use Somebody’. En 2021, luego de cinco años de silencio, Kings of Leon regresaron con ‘When You See Yourself’ sobre canciones sobre la juventud y la ambición de tenerlo todo, sentimientos plasmados en éxitos como ‘The Bandit’ o ‘Stormy Weather’.

Kings of Leon han sido la atracción principal en grandes festivales musicales del mundo como Coachella, Glastonbury, Roskilde y varios Lollapalooza en Berlín, Sao Paulo, Chicago y Santiago de Chile, entre otros. Además, a lo largo de su carrera, la banda ha sido nominada a 12 premios Grammy, de los que han ganado cuatro, y ostentan el récord de asistencia de todos los tiempos durante cuatro noches en el famoso Hyde Park de Londres, uno de los escenarios al aire libre más importantes del mundo donde han hecho sold out estrellas como The Rolling Stones o Adele.

La de este año será su segunda presentación en el Estéreo Picnic, festival que conocen muy bien debido a su inolvidable presentación en el año 2015 que tuvo una masiva acogida del público colombiano. Acaban de estrenar su nuevo disco ‘Can We Please Have Fun’ como una muestra de su lado más divertido en canciones como ‘The Mustang’. Una nueva oportunidad para disfrutar en vivo a una de las mejores bandas de rock del presente siglo, esta vez como cabeza del cartel del primer día del FEP 2024.

Día, hora y escenario para ver a Kings Of Leon en vivo en el FEP 2024: jueves 21 de marzo, 11:15 p. m., escenario Johnnie Walker.

Sam Smith

Este cantante de pop británico nacido en 1992 en Inglaterra es toda una estrella pop del siglo XXI cuya carrera ha venido en ascenso y ha pasado de lo tímido a lo extrovertido. Regresa a Colombia a presentar ‘Gloria’, un álbum titulado en español con canciones como ‘Love Me More’, ‘Gimme’ (con Koffee y Jessie Reyez) y la controversial ‘Unholy’ con Kim Petras, símbolo trans de la comunidad LGBTIQ+.

Alcanzó la fama con el éxito dance ‘Latch’, tema en colaboración con Disclosure en 2012, al que le seguiría ‘Stay With Me’, una balada tipo góspel con la que obtuvo el reconocimiento mundial y a través de la que Smith reveló la tristeza escondida en las letras de su álbum debut ‘In the Lonely Hour’ de 2014, el cual ganó un premio Grammy.

Esta será la segunda vez de Sam Smith en Colombia, una nueva experiencia de “intenso romance” bajo el título ‘Gloria: The Blackout’, | Foto: Getty Images

En la música del londinense se une el poder de una voz prodigiosa a letras sobre la confusión, la desesperación, el deseo y la soledad, sentimientos que han estado presentes en su disco ‘The Thrill of It All’ de 2017, en su canción de James Bond ‘Writing’s on the Wall’, ganadora del Oscar, y en los álbumes ‘Love Goes’ de 2019 y ‘el más reciente Gloria’, del 2002, donde muestra una faceta más extrovertida y liberal, en la que adopta su espíritu queer y se identifica como una persona de género no binario que invita en los escenarios a bailarle a la tristeza.

Esta será la segunda vez de Sam Smith en Colombia, una nueva experiencia de “intenso romance” bajo el título ‘Gloria: The Blackout’, tal vez un poco más impresionante y estrambótica que en 2019, de uno de los artistas extranjeros más queridos y que adoran a Colombia en la historia del FEP.

Día, hora y escenario para ver a Sam Smith en vivo en el FEP 2024: viernes 22 de marzo, 9:45 p. m., escenario Adidas.

Placebo

A Placebo se le puede considerar como todo un diamante en bruto de los últimos 25 años para descubrir siempre y venerarlo como uno de los herederos del magistral David Bowie, influencia de miles de artistas en el mundo por el impacto de su música a lo largo de más de cinco décadas y con quien grabaron el clásico tema ‘Without You I’m Nothing’.

El grupo, fundado en Londres en 1994 y conformado inicialmente por Brian Molko, Stefan Olsdal y Steve Hewitt, se autodefine, según Molko, como una banda más europea que británica. La esencia de su música es el rock alternativo británico aunque, varios críticos afirman que sus inicios marcaron la formación del post punk posterior al debut exitoso en los años ochenta de grupos como New Order, U2, Siouxsee and The Banshees o The Cure.

Placebo, banda musical que estará en el FEP 2024. | Foto: Páramo Presenta

El sonido de esta leyenda de la música británica puede definirse como oscuro, potente, gótico y electrónico sumado a una estética andrógina que siempre ha impactado y encantado, especialmente en su vocalista Brian Molko.

En su repertorio ‘Pure Morning’, ‘Every You Every Me’, ‘The Bitter End’, ‘Song to Say Goodbye’, ‘Special K’, ‘Infra Red’ o ‘Special Needs’ son de esos himnos de Placebo que están llenos de melancolía, pero también de memorias para los amantes del rock alternativo, donde las emociones, los sentimientos y la vida misma salen a flote.

Placebo también son maestros de covers clásicos de la música como su emocionante interpretación de la inmortal ‘Shout’ de Tears for Fears que tocan en su set actual en vivo, ‘I Feel You’ de Depeche Mode o su clásica versión de ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush, infaltable en sus shows.

Son aclamados en Europa, donde por varios años han encabezado múltiples festivales en España y otros países de ese continente, y en Latinoamérica en naciones como México donde se presentan a menudo.

Colombia no les es indiferente puesto que ya estuvieron en concierto por primera vez en 2007 en el Palacio de los Deportes con lleno total de asistencia, y luego tres años después en 2010 en Corferias. Así que ya son 14 años de esperarlos para escuchar en vivo sus éxitos lanzados en la última década, tras una prolongada pausa luego de la publicación de su disco ‘Loud Like Love’ (2013) y el estreno de su más reciente álbum ‘Never Let Me Go’ (2022) que vienen a presentar a un Mundo distinto.

Día, hora y escenario para ver a Placebo en vivo en el FEP 2024: sábado 23 de marzo, 9:45 p. m., escenario Adidas.

The Offspring

Esta es una de las primeras bandas del resurgimiento del punk en los 90 que triunfó en el mercado comercial de la música. Se forjaron en 1989 en Huntington Beach, California, Estados Unidos, con un sonido entre el hardcore melódico de Bad Religion y el punk gótico de los primeros discos de TSOL. Pero fue en 1994 cuando empezaron a ser masivos en MTV con el éxito mundial de su álbum ‘Smash’ y el tema ‘Come Out and Play’.

The Offspring fueron invitados especiales en abril de 2023 al ‘Punk Rock Museum’ de Las Vegas para celebrar los 30 años de ‘Smash’, responsable, junto a ‘Dookie’ de Green Day, del estallido punk en los años 90. Conocido por sus potentes sencillos ‘Come Out and Play’, ‘Self Esteem’ y ‘Gotta Get Away’, ‘Smash’ se constituye en un ícono del amalgama de punk, skate y mentalidad californiana que generó la transición del punk independiente a los grandes escenarios del mundo, con más de 11 millones de copias vendidas y publicado por Epitaph, el sello de Brett Gurewitz de Bad Religion.

Esta banda es parte importante también del punk rock de los 2000 cuando brillaron con su disco ‘Americana’ y mostraron una nueva forma de poggear. El primer sencillo ‘Pretty Fly (For a White Guy)’, distribuido gratis por internet, se convirtió en la canción más descargada en 1998, con más de 22 millones de bajadas en 10 semanas. Parte de esa fórmula trataron de tenerla de nuevo con ‘Conspiracy of One’, que incluyó la pegajosa canción ‘Want You Bad’ y sus discos venideros hasta ‘Let The Bad Times Roll’, el más reciente, publicado en 2021.

The Offspring está conformado por Dexter Holland, Noodles, Todd Morse, Jonah Nimoy y Brandon Pertzborn, quienes han experimentado con todo tipo de ritmos en cada sencillo, pasando por pop, ska, grunge y hasta hip-hop.

The Offspring está de gira por Suramérica en el primer semestre de este año, visitando los festivales Lollapalooza del cono sur y el Estéreo Picnic. Entre clásicos como ‘Want you bad’, ‘All I Want’, ‘The Kids aren’t Alright’ y otros nuevos temas, este grupo estadounidense demostrará porqué dejó huella a finales de los noventa y en los años 2000.

Día, hora y escenario para ver a The Offspring en vivo en el FEP 2024: domingo 24 de marzo, 7:15 p. m., escenario Johnnie Walker.

FEID

FEID o Ferxxo es un paisa que, más allá de ser reconocido por ser la pareja actual de Karol G, canta música con una visión urbana que cautiva con romanticismo. Nacido en Medellín el 19 de agosto de 1992, poco a poco se ha ganado un espacio importante en el género urbano internacional con temas que invitan a celebrar el amor por medio del ‘perreo’

Salomón Villada Hoyos sube la temperatura en sus conciertos cada vez que interpreta ‘Classy 101′, ‘Normal’ o ‘Chimbita’, canciones que forman parte de su repertorio propio en vivo o con ‘Qué pena’ y ‘Ayer me llamó mi ex’, que canta con Karol G, y que en el FEP sin duda no faltarán. Su último lanzamiento fue el sencillo romántico ‘Empelotica’ que canta con Lenny Tavárez y presentó el pasado 22 de febrero.

Feid, más conocido como el Ferxxo, confirmó por medio de un video su próxima gira mundial del 2024. | Foto: Tomada de Instagram @feid

Aunque desde el 24 de abril estará inmerso en una gira por 27 ciudades de Norteamérica que terminará en julio, FEID vendrá al país como el headliner colombiano de este año en el festival. El ‘Ferxxocalipsis tour’ es el título del más reciente álbum de estudio del colombiano, un trabajo lanzado en plataformas digitales con 10 canciones como ‘Luna’, ‘50 palos’, y ‘La vuelta’, el que le valió varios reconocimientos en el más reciente Premio Lo Nuestro, donde fue coronado como Artista del Año y Mejor Artista Urbano sobre otros de sus compatriotas de la talla de Maluma, Karol G y la misma Shakira.

El paisa es un prolífico y joven artista que ya ha grabado seis discos de estudio desde 2013, entre ellos el más reciente ‘Mor, No Le Temas a la Oscuridad, publicado en 2023. También brilla a nivel internacional pues ha sido nominado en varias ocasiones a los Grammy Latino y a otros premios de amplio reconocimiento como los MTV Europe Music Awards y los Billboard Latin Music Awards.

Día, hora y escenario para ver a Feid en vivo en el FEP 2024: sábado 23 de marzo, 11:15 p. m., escenario Johnnie Walker.

Thirty Seconds to Mars

Un grupo reconocido porque su vocalista puede resultar hasta más famoso que la misma banda, Jared Letto, quien saltó a la fama en los años noventa como actor de Hollywood en la serie ‘Es mi vida’ y volvió a ser reconocido en esa industria tras convertirse en el primer artista ganador al Oscar en una categoría de actuación por su papel de reparto en la película ‘Dallas Buyers Club’, por la que también obtuvo el premio Globo de Oro.

Sin embargo, la música ocupa un rol más importante en su vida artística por lo que en 2002 fundó Thirty Seconds to Mars o 30STM en compañía de su hermano Shannon. La banda alcanzó la fama mundial con A Beautiful Lie (2005), disco que incluye dos de las canciones más amadas por sus fanáticos: ‘The Kill’, cuyo video es una apología a la cinta ‘La naranja mecánica’, y ‘From Yesterday’.

Posterior al éxito de su primer disco, Letto grabó This Is War (2009), Love Lust Faith + Dreams (2013) y America (2018). Su más reciente producción discográfica se titula ‘It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day’ (2023), inspirado en música electrónica de los años setenta y ochenta, y del que se desprenden los sencillos ‘Stuck’ y ‘Life Is Beautiful’.

Precisamente, Jared y Shannon Leto afirman en su último disco que es el fin del mundo pero que hace un día hermoso, en una ambivalencia temática que define a la banda que ha explorado las diferentes facetas del rock alternativo del presente siglo en sus seis discos.

30STM posee un estilo conceptual catalogado, inicialmente, como una ópera espacial con sonidos de metal progresivo y elementos industriales, y luego de su segundo álbum se como hard rock y emo.

Thirty Seconds to Mars cuenta con un Guinnes World Record que refleja su compromiso salvaje con la experiencia en vivo: más conciertos realizados durante un ciclo de álbum. Estéreo Picnic será otra oportunidad para seguir manteniendo tal hazaña, cuando retumben en vivo joyas como ‘The Kill’, ‘This Is War’, ‘Kings and Queens’, ‘Walk On Water’, ‘Closer to the Edge’ o ‘From Yesterday’.

Día, hora y escenario para ver a Thirty Seconds to Mars en vivo en el FEP 2024: jueves 21 de marzo, 8:45 p. m., escenario Jhonnie Walker.

Grupo Frontera

No es coincidencia que estrellas de la música colombiana como la banda bogotana Morat o la barranquillera Shakira tengan que ver con esta banda revelación de la música regional mexicana. Tal vez por ello el FEP los vio como una pieza clave para tener este año en el cartel del festival.

Grupo Frontera se conformó en McAllen, Texas, el 8 de junio de 2022. Su álbum debut, ‘El Comienzo’ (2023), destaca la participación de voces como Yahritza Y Su Esencia, Grupo Firme y Carin León.

Muchos reconocen al Grupo Frontera por la versión que hicieron en 2022 de ‘No se va’ de Morat, viral a través de TikTok y YouTube. Pero también son famosos por la melancólica ‘Bebé Dame’, en colaboración con Fuerza Regida, y ‘Un x100to’, el popular dueto con Bad Bunny que encantó al público gracias al cadencioso ritmo de la cumbia norteña unido a la voz del puertorriqueño.

Ahora la banda de Texas está en boga porque recientemente Shakira anunció que estará presente con la canción ‘Entre paréntesis’, en su esperado disco ‘Las mujeres ya no lloran’, que se lanzará el 22 de marzo.

Grupo Frontera, de música regional mexicana. | Foto: Páramo Presenta

Y es que el Grupo Frontera ya cuenta con una trayectoria importante en la que han sido galardonados en los Premios Billboard, Premios Juventud y los Premios lo Nuestro, por varios de sus temas que reúnen una dosis de romanticismo, balada y ritmo mexicano. Entre ellos están ‘un100xto’ o ‘El amor de su vida’, canciones que resonarán más allá de los límites del FEP 2024.