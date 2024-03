Estéreo Picnic 2024: estos son los esperados horarios del festival, ¡comparta con su grupo y programe su ruta!

Llego el día, se anunciaron recién los horarios para el Festival Estéreo Picnic. Ya no hay excusa, solo resta verlos, analizarlos y armar la ruta que seguirá solo o acompañado, en el festival privado más importante de la ciudad, incluido en los mejores 50 festivales del planeta.

¿Será esta una gran edición? ¿Se ubicará entre las mejores de su historia? Es posible, la nueva casa (el Simón Bolívar) y la variada parrilla de artistas que van de lo retro a lo actual en un muy alto nivel hacen suponer que, si el clima ayuda, será increíble, y si el clima no ayuda, también (solo que con una dosis de barro y mayor exigencia).

¿Quién toca cuándo y con quién se enfrenta?

El jueves 21 de marzo la decimotercera edición del Festival Estéreo Picnic se inaugurar con Maca & Gero, Lucas Hill, Buha 2030 y Mariscos. Será un día de diversidad de géneros y corrientes, con cuotas altas de indie rock (Kings of Leon), de leyendas de los 2000 (Limp Bizkit), de vibraciones del presente musical (Future Islands), de rock puro (King Gizzard & The Lizzard Wizard), de electrónica (Zhu y Floating Points), de perreo (BAd Gyal) y más.

El viernes 22 de marzo incluirá las músicas más calientes de la actualidad: Arca, Omar Apollo, Sam Smith, Overmono, SZA, Verraco, Four Tet, entre otros como la bomba que será en vivo Proyecto Uno. Estos son sus horarios.

El sábado 23 de marzo será un día dedicado al baile, la fiesta y el perreo sudoroso junto a Feid, Grupo Frontera, Saiko, Tornall, Tainy, The Blessed Madonna, Kittin y muchos más talentos.

Finalmente, el domingo 24 de marzo será una jornada de leyendas de hoy y de siempre, locales e internacionales. Tocarán Ruzto, La Etnnia, The Vaccines, The Offspring, Nicki Nicole, Blink-182, Arcade Fire y contará con el cierre magnífico con The Blaze. Los horarios oficiales del #FEP2024 solo elevan los niveles de expectativa. Es hora de prepararse, armar la ruta festivalera y vivir, desde ya, el “Mundo Distinto” que el FEP ofrece.