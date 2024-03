Ruta al Estéreo Picnic: charlamos con OKRAA sobre sus raíces musicales, sus canciones y lo que lo emociona del FEP 2024

OKRAA: Estando radicado en el Reino Unido he tenido la oportunidad de explorar y encontrar música de muchas culturas del mundo —tanto grabaciones nuevas como música grabada hace varias décadas— que probablemente viviendo en Bogotá no habría tenido la oportunidad de encontrar. La diversidad es muy interesante y abre la visión que uno puede tener. En las tiendas de discos de acá he pasado muchas horas descubriendo música y también conociendo gente, son como portales…

Un dato interesante del 1994 es que aunque se publicó en el 2022, lo escribí y grabé en el 2015. No lo había sacado antes porque el sonido era muy lejano a lo que hacia en ese entonces, fue grabado en vivo en un proceso de improvisación. Estaba más joven y en ese momento me puse límites que no eran necesarios. Pensaba que no podía sacar ambient. Pero por eso estuvo guardado 7 años en un disco duro. Durante la pandemia, tuve mucho tiempo libre, y uno de esos días me lo encontré y al volver a oírlo tuve otra perspectiva. Ahí decidí enviárselo al sello de ambient que me gustaba en el momento, A Strangely Isolated Place (sello estadounidense). A ellos les gusto y lo firmaron. Luego salió y ha sido el trabajo que más se ha vendido de mi catálogo hasta ahora. El disco me ha puesto en el radar de mucha gente en Europa y Estados Unidos.