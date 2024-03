Phoenix habla con SEMANA: “Vivimos nuestro sueño de adolescentes, venir de Francia a un país como Colombia con una misión”

Lucía visiblemente emocionado, y el público no era ajeno al momento. Transmitía por su lado electricidad y anticipación notables, esperando corear las enormes canciones “viejas” como “1901″, a las que no les pasan los años, y las grandes canciones nuevas que mueven genuinamente el esqueleto (escuchen “Ti Amo”, si tienen duda alguna).

La pista inicial del su LP más reciente sonó genial

Al final del concierto, en medio de la emoción y de la catarsis, Mars buscó a su público para adentrarse en él. Se propuso caminar entre la gente y también encima de la gente. No pisotearles, no, caminar apoyándose en hombres y mujeres de todas las edades, que lo llevaron y lo cuidaron con su marea colectiva. Y, al fin, después de mucho intentar, logró erguirse en pie entre la masa y le pidió a la plaza entera que se expresara con los brazos arriba, dejando un momento para el recuerdo.

Después de los inconvenientes, el ave Fénix batió las alas de su música sin respiro y llevó a la gente al júbilo con su increíble setlist . Lo hizo, además, sin afán alguno de dejar el escenario, porque recuperó los minutos que perdió en el percance inicial (lo cual, en 2014, no hizo Nine Inch Nails). La banda gozó del momento tanto como lo hizo el público, y quienes lo presenciaron y participaron jamás lo van a olvidar.

Los hermanos Brancowitz/Mazzalai

“Branco”: Me quedaron tres tipos de recuerdo. El primero, que las frutas aquí son magníficas. Y nosotros adoramos las frutas, las consideramos regalos de la naturaleza. La segunda memoria que se me viene a la cabeza es que hicimos un concierto genial que nos exigió tener tanques de oxígeno cerca, algo que fue extrañamente entretenido. Y recuerdo también que el público estaba loco...

“Branco”: Tenemos la fortuna de apreciar nuestras canciones más célebres. Nos gustan mucho, y sabemos que no es el caso para todos los artistas. Por eso, es una fortuna, porque debe ser difícil tener que tocar una canción que no se sienta o cierta o justa. Comprendo a Radiohead—lanza con leve ironía—, ¡debe ser terrible sentir eso! Por otro lado, creo que “Lizstomania” nos presenta muy bien, y nos pone contentos sentirla así.

“Branco”: Te daré un contraejemplo. En el vuelo que tomamos de Chile a Argentina, vimos un documental sobre Antonio Carlos Jobim y Elis Regina, Elis & Tom, porque estos días veo películas casi que exclusivamente en los aviones. Y me pareció fantástico el docu. Mientras se desarrollaba, caía en cuenta de que para mí no hay emoción más profunda que la que entrega la música. Sé que depende de cada persona, para algunos es el deporte, para otros es montar a caballo, pero, para nosotros que crecimos juntos, es la música. Y noté que el documental me ponía la piel de gallina permanentemente. Fue una maravilla, y me alegró sentir eso, porque sin sentirlo la vida sería muy triste.