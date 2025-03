Fue un concierto de ella, una figura generacional, en el que estuvo acompañada de su increíble banda por noventa minutos, Pero en su todopoderosa potencia y magia, Alanis Morissette evocó espíritus de mujeres cuya huella solo se hace más grande con el tiempo (como la de ella). Por algo, jóvenes talentos que protagonizan este festival, como Olivia Rodrigo, la citan entre sus referentes.

El jueves 27 de marzo, primera jornada del Festival Estéreo Picnic 2025, quedó hermosamente claro que en la voz y en el arte honesto de la canadiense, que es de ella y de nadie más, se cuelan los espíritus de Sinead O’Connor, de Patti Smith, de Björk, de PJ Harvey, de Shirley Manson, de Dolores O’Riordan y otras tantas hechiceras del bien. Ella integra ese panteón, ella las representa y canaliza.

Alanis Morissette pone a cantar a los hombres igual de intensamente que lo que lo hacen sus seguidoras. Para la muestra, el coro de “You Oughta Know”, que une en un desprecio posrelacional al planeta entero. La canadiense es de todos, y canta increíble. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA- SEMANA

Antes de la música, Alanis lanzó una retrospectiva en video de su camino, de su huella, y luego, ante la emoción de decenas de miles, asumió el escenario. Proyectó su voz con una hermosa canción como “Hand in My Pocket”. Entonces procedió a compartir material menos conocido. Y no evitó el tema de cómo nadie debe elegir sobre el cuerpo de una mujer, y habló de cómo la igualdad real sigue siendo una quimera. Aquí hay una artista, no un empaque vacío. Y queda claro, pronto.

Esto bajo ningún motivo significa que deje de tocar ninguno de sus himnos, que son muchos, y que son geniales bombas de sentimiento, y por eso es una experiencia gloriosa. “Hands Clean”, “Head Over Feet”, “You Learn”, “Ironic”*, “All I Really Want” y, claro, “You Oughta Know”, gradualmente del rock a la descarga casi metalera de la rabieta, sonaron fantástico porque ella suena fantástico. Qué fortuna, cantar estas canciones y recibir el resto de su propuesta.

A veces, Alanis asumía la guitarra acústica (apeló a una selección hermosa, incluida una inolvidable por sus brillos). A veces, era solo ella, plantándose como ella se planta ante el micrófono, proyectando su voz, de esa manera a la vez dulce e imponente. También la vimos caminando de un lado al otro del escenario, en esa cadencia que todos conocemos y que reconocimos ante nuestros ojos. Y en un momento, Alanis también fue un torbellino humano, una chamana en trance que no paró de dar vueltas hasta conectarnos a todos. Lo fue todo en su enorme concierto.

Alanis Morissette hace cantar a hombres y mujeres con la misma intensidad, para la muestra el coro de 'You Oughta Know'. Y, curiosamente, tiene el mismo efecto con la dulzura de sus letras. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA- SEMANA

Luego de “You Oughta Know”, su canción más famosa, Alanis se despidió momentáneamente, pero solo para regresar con la parte más impresionante de su recital. El encore fue para “Uninvited”, en una versión inspiradísima, muy emocional, con un clímax instrumental por cuenta de un solo de guitarra impresionante (ese señor por poco y conjuró a Eddie Van Halen). Y para cerrar ese viaje al pasado en el presente que mira a los otros tres días del festival, cantó la preciosa “Thank You”, y se despidió, dejando a un público contento, tocado.

Antes y después de este, el concierto fundamental en esta jornada inicial (para una generación más joven, quizá, lo fue el de Shawn Mendes), vinieron propuestas como las de Tate McRae, Benson Boone (quien enloqueció a su joven público), talentos enfocados e sus voces características y potentes, pero también en el movimiento y el diseño (sepan disculpar la ignorante generalización). Lo cierto, y reconforta, es que cada uno de estos actos, como sucede en este gran festival, llevaron a su público muy alto. Compartimos ahora detalles el resto de la jornada, porque ofreció mucho más que la fortuna de ver cantar a esta enorme artista.

Benson Boone llevó a su público alto, y eso se pudo escucha a una distancia considerable. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA- SEMANA

Shawn Mendes fue para muchos y muchas el conciertos de la noche. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Mendes, guitarra en mano, entregado a su público (colombiano e internacional). | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Armenia, Teddy Swims, Arde Bogotá y Foster the People

El recorrido de este día inicial, uno de miles viajes posibles en este festival, abrió con la banda Armenia, de alto presente en la escena nacional, que se prueba versátil desde su instrumentación (que suma acordeón a una banda relativamente clásica) y temperamental cantante.

Es curioso como la banda toma acordes y usa partes de canciones conocidas (”¿Por qué no se van?”, de Los Prisioneros, por ejemplo) para enriquecer la onda de su concierto. También hace covers, directamente, y en el rango que quisieron desplegar, entregaron un vallenato como “La herida”(”Coloníceme esta”, dijo su cantante, “El vallenato es nuestro, ¡los gringos no tiene esto!”) y tocaron “Paranoid” de Black Sabbath. Y en ambas salieron muy bien librados. Vale mencionar que fue especial que dedicaran una canción a Sergio Urrego y a su madre, e hicieran un llamado por la unidad, cuando los políticos fluyen más cuando nos dividen como población. De resto, hubo mucha crítica a la violencia innecesaria en nuestro país y algo de bienvenida irreverencia.

El viaje musical de este jueves inaugural también nos llevó al concierto de Teddy Swims, que evocó en su talento y en su propuesta a Sam Smith, y que en su look transgrede expectativas, porque es un versátil crooner del sur de Estados Unidos. La suya demostró ser una voz notable, y el combo musical y de voces que lo acompañaron elevaron su performance.

Luego, lo que alcanzamos a ver de la agrupación española Arde Bogotá, que fue casi toda su presentación, nos dejó una gratísima impresión. Merecieron con su entrega que algunos nos quedáramos más de lo que esperábamos. Los cartageneros dejaron un enorme concierto de rock, con un sonido maravilloso (qué lindo ese bajo, y cómo sonaban esas guitarras y esa carismática voz). En un momento digno de mención, agradecieron a la ciudad aportar a su nombre de banda, y evocaron que ese hecho nace de una historia de amor, y que siempre esta ciudad estará atada a eso, al amor. “¡Qué vida tan dura!”, cantaron, y qué linda paradoja estar ahí, viviendo su música, que en tono fluctúa con virtud entre lo gracioso (de gracia), lo sentido y lo retador.

Foster the People se pasó con un show ejecutado a al perfección. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

De todo lo que vimos esta gran primera jornada, y no es gran sorpresa decirlo, es que después de Alanis Morissette, el gran concierto de la noche fue el de Foster the People. Es una banda que no tocaba en Bogotá hace casi una década y que parece diseñada para brillar en este evento. A quien no los conoce bien, les vuela la cabeza, y a quien los adora, ¡igual! Es una voz clara, alta, reconocible, intemporal. Es un increíble sonido el de las guitarras y del bajo, y esos sintetizadores, ¡qué impresión cómo llevan al público a planos sonoros que se sienten en las entrañas! Todo sonó en su gran lugar.

Mark Derek Foster y, al fondo, Jacob Fink. ¡Qué sonido consigue en vivo Foster the People! | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Abrieron de manera contundente con “Helena Beat”, para no dejar dudas de su dimensión y proeza sonora. Y alternaron con música más reciente como “Lost in Space”; pero así como Alanis, si bien de otra generación, tenían un arsenal de himnos. Por ejemplo, tocaron “Coming of Age”, la gran “Houdini” y “Call It What You Want” de manera encadenada. Esa es demasiada sabrosura.

Luego de varias canciones frescas y de un asombroso impacto sonoro y sensorial, su presentación de doce canciones concluyó con el mega éxito “Pumped Up Kicks”, que en esta versión, como en muchas a lo largo del concierto, sumó detalles sonoros que amplificaron el gozo ya natural de las versiones originales. Una palabra funciona para encapsular la experiencia: espectacular.

Para aquellos que vivieron el jueves hasta el fin, Kavinsky entregó la genial nota de despedida. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA- SEMANA

Vale anotar que nos faltó presenciar toda la franja electrónica nocturna, que incluía una experiencia supersónica como la de Kavinsky y Zedd, entre otras . Y hay altas probabilidades de que hayan sobrepasado expectativas. Eso hace el FEP en su franja electrónica, que para los días siguientes viene aún más irresistible.

Geografías y atmósferas

Hasta las 11:30 p.m. de la noche, cuando dejamos el predio, no llovió. No solo no llovió, ni siquiera venteó. Hizo el frío perfecto para equilibrar el calor del movimiento y de la emoción. Ojalá se replique todos los días, que como hoy amenazaban lluvia y pueden sorprender. Aún así, con la calidad de lo que falta, simplemente toca tener el impermeable. Pase lo que pase, la música lo amerita. Y prepárense para este viernes, será histórico.

Con respecto del espacio, la rueda de Chicago es más protagonista, en su nueva ubicación, entre los dos escenarios principales. El VIP ha cobrado una mayor importancia, se nota en los espacios ampliados (“al vulgo” le toca acomodarse acorde, pero hay espacio para hacerlo). En últimas, la nueva disposición exige conocerla para sacarle más provecho, y eso toma más de un día. Algo positivo viene del escenario Presente, que en su nueva ubicación, no sufre de los vientos como antes.

En términos logísticos, de ciudad, encuentre más información sobre desvíos y cierres, en este enlace.

