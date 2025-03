Un paneo al Estéreo Picnic 2025, el mejor festival del continente, y una charla con Parcels, banda protagonista

No es fácil armar un circo musical de estas dimensiones y no esperar imprevistos. Y han sucedido. Ante la cancelación de los Black Keys, el FEP anunció un gran reemplazo, Beck, cuyo show tiene alto potencial de sorpresa. Y con la cancelación de los irlandeses Fontaines D. C., más reciente y dolorosa (causada por una hernia discal del cantante), aún no sabemos qué conjurará Páramo Presenta, pero si algo dice la historia es que se está moviendo para no solo cubrir la base. Vale anotar, por el momento, que para el slot que tenía por definir el sábado ya anunció a Eladio Carrión.