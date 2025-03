De Mar y Río: la tradición de la música del Pacífico recodificada desde el espíritu de la juventud

De Mar y Río se mueve mucho desde el empoderamiento femenino, dice Felipe. "Me encanta que sean cinco chicas quienes dirijan varios procesos de la agrupación, dentro y fuera del escenario. Pienso que jamás vería en De Mar y Río un cantor hombre al lado de ellas". | Foto: Cortesía De Mar y Rio

Charla con Balthvs, el trío psicodélico de ondas ensoñadoras que no se puede perder en el Estéreo Picnic

Contexto: Charla con Balthvs, el trío psicodélico de ondas ensoñadoras que no se puede perder en el Estéreo Picnic

Finalmente, “Por una morena” el último sencillo de nuestra primera producción, el cual es un pasillo, un aire poco explorado y conocido en el Pacífico y en el mundo musical, lo que demuestra ese compromiso que tenemos de innovar pero desde la tradición, sacando y escudriñando en la raíz misma, dando a conocer eso que la gente aún no conoce.

F.A.: Tocar en FEP significa una oportunidad importante de seguir posicionando las músicas tradicionales de marimba del Pacífico sur dentro de los escenarios globales, dentro de ese complejo mundo del ‘mainstream’, en el que a veces pareciera que no hubiese espacio para la música étnica y folclórica.

Pero, a través de este suceso, estamos demostrando que sí es posible, esta es la oportunidad de ser la ventana del pacífico ante el mundo, y también representa para nosotros un logro personal y colectivo, de estar alcanzando uno de los picos más altos de nuestra carrera. Por eso hemos preparado un show no solamente musical, sino todo un ‘performance’ que lleva consigo una propuesta vestuario bastante sofisticada, muchos bailarines en escena y actuaciones musicales donde se conjuga la danza, la música y el buen manejo de público. Ofreceremos algo inolvidable y nos quedaremos en el alma, mente y corazón de la gente, porque vamos a hacer una fiesta del Pacífico.

F.A.: Bueno, ya tocamos un punto que es la desaprobación o falta credibilidad que encuentras en las personas mayores, por el hecho de ser muy jóvenes o por conquistar grandes escenarios a tan temprana edad. Otro reto de ser artista en este siglo XXI, es que hoy existen muchas bandas musicales y pocos espacios de circulación que perduren con el tiempo, sumado al poco apoyo económico para circular internacionalmente. Otro dilema hoy en día es que hay mucho de lo mismo, es decir muchos grupos de música tradicional de marimba, que no es malo, pero si es un reto interesante, pues nos supone esforzarnos más para destacar en medio de tantas propuestas que a veces caen en el error de ofrecer lo mismo sin ninguna innovación. De Mar y Río, y otro par de bandas hemos entendido que lo que hay que hacer es derivarse de la tradición.

F.A.: Obviamente, como colombianos, apoyamos a los colombianos. Queremos ir a ver al maestro Galy Galiano, un gran referente de la historia musical del país, pero también las nuevas apuestas como Nathy Peluso, Armenia, Las Mijas, Kapo, entre otros. Una banda o más bien orquesta, que nos dejó impresionados a todos juntos, una vez por allá en noviembre de 2024 que compartimos tarima con ellos como artistas estelares fue la Orquesta Guayacán, pues el manejo coreográfico del escenario, la pulcritud en sus vestuarios, junto la calidad de los músicos, resultó ser para nosotros la perfecta conjugación, muestra y referente de lo que es hacer un espectáculo admirable y agradable a la audiencia. No fue solo un concierto, fue show despampanante. Tienen una excelente expresión corporal y manejo de público. Y en el gremio del Pacífico, muchos músicos, bajo el lema de ser ‘tradicionales’, no se arriesgan a hacer. Creo que es totalmente errado. Lo tradicional es la música, pero como tú preparas el show y lo enriqueces con elementos performáticos es lo que hace grande tu producto musical. Vale como inviertes en él, y no hablo solamente de dinero, hablo de saber aprovechar las habilidades y el histrionismo del artista.