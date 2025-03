Desde hace mucho tiempo mi banda favorita es The Grateful Dead, es una banda no me canso de escuchar y encarna lo que busco en la música. Con mi primera banda traté de crear una respuesta colombiana a esto pero no dio frutos. En 2018, cuando vi a Khruangbin, supe que era posible tener un proyecto musical viable con tan solo tres músicos. Creo que en un diagrama de Venn, BALTHVS se encuentra entre estas dos influencias y sonidos.