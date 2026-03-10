La reconocida cantora Nidia Góngora, nativa de Timbiquí, Cauca, inició un nuevo capítulo en su carrera musical. Viene de fundar Positivo Records, un sello discográfico dedicado a proyectar a los músicos tradicionales de la costa del Pacífico a escala global.

La maestra Nidia Góngora presentará en Cali su primer álbum solista con el concierto Pacífico Maravilla

El sello, bajo el lema "Pacífico Suena“, está destinado a redefinir la escena musical independiente con su compromiso de preservar y amplificar la rica herencia cultural de la región del Pacífico.

Nidia Góngora, figura destacada de la industria musical colombiana y ganadora de dos Latin Grammys; compartió su visión para Positivo Records. “Este sueño nació cuando autogestioné mi álbum Pacífico Maravilla. Al ver las dificultades que enfrentan los artistas independientes, comprendí la necesidad de crear un puente para que otros talentos de la región del Pacífico pudieran grabar su música y lanzar sus carreras”, explica la artista y empresaria.

Nidia Góngora hace historia: la primera mujer del Pacífico en fundar su propio sello discográfico, Positivo Records Foto: Giusseppe Renteria

Además de su exitosa trayectoria musical, Góngora ha sido reconocida por la revista Forbes como una de los 137 líderes que están modernizando a Colombia, consolidando aún más su posición como pionera en la industria.

Con una base sólida arraigada en el ADN Pacífico, Positivo Records aspira no solo a nutrir los proyectos artísticos de Nidia Góngora, sino también a servir como una plataforma para talentos emergentes del Pacífico colombiano, ofreciendo una perspectiva fresca al panorama musical mundial.

El sello ya cuenta con un catálogo de tres álbumes, que incluyen "Pacífico Maravilla" y "Llegó la Alborada", además del próximo lanzamiento de un álbum de alabaos llamado “Salgan Ríos de mis Ojos”.

Más allá de sus logros musicales, esta caucana ha demostrado su espíritu emprendedor a través de iniciativas como la marca Viche Positivo, el restaurante Positivo Viche y Tapao, y la Fundación Escuela Canalón, la cual se enfoca en promover la educación en música de marimba para niños y adolescentes en Cali y Timbiquí.

Positivo Records representa un hito significativo en la carrera de Nidia Góngora y es un testimonio de su dedicación a la preservación y promoción de las vibrantes tradiciones musicales del Pacífico. Puede seguirla en sus redes sociales, como @nidiagongoramusic.