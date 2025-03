Festival Estéreo Picnic 2025: los 10 artistas internacionales imperdibles de una edición prometedora

Los 10 internacionales imperdibles del FEP 2025

Foster The People

Tras convertirse en uno de los grandes referentes del indie, Foster The People regresa a la escena con Paradise State of Mind , un título que navega en sonidos y huellas del disco. Esta banda, que hace parte de la historia del FEP, pondrá a cantar y gozar con sus icónicos temas Houdini y Pumped up Kicks , los cuales enamoraron a millones de personas con el pasar del tiempo.

Kavinsky

The Marías

Justin Timberlake

Justice

Olivia Rodrigo

Empire of the Sun

La magia que rodea a Empire of the Sun es muy particular, y en 2025 regresa para darle una nueva mirada a los asistentes del FEP. Este dúo llegará para poner a bailar con sus composiciones y sonidos, los cuales ofrecen un toque diferente en la electrónica. Muchos disfrutarán de canciones como Alive, Changes, Cherry Blossom, Walking on a dream y Way to go.