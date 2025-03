Festival Estéreo Picnic: Shawn Mendes brillará en Bogotá con sus mejores canciones; promete show inolvidable

Canciones como Stitches , There’s Nothing Holdin’ Me Back y In My Blood se han ganado un lugar en el corazón de millones de personas y su estilo único ha trascendido fronteras.

La participación de Mendes en el evento será un hito para el festival, ya que el cantante no ha estado tan presente en la región en los últimos años. Su última gira internacional, The Wonder: The World Tour, pasó por varias ciudades de América Latina, pero no incluyó a Colombia en su itinerario.