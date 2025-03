Festival Estéreo Picnic 2025, día 3: entre la sensualidad de Nathy Peluso, la complicidad de Rawayana y Bomba Estéreo y la cruz de Justice

La tarde bogotana ya avisaba su final y no podía ser de otra manera, los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso, virales desde su Tiny Desk con más de 30 millones de reproducciones, aterrizaban en el escenario. Los asistentes agolpados no creían lo que pasaba. El irreverente y excéntrico dúo sedujo a sus fans con un show extravagante y erótico. Las voces estallaron cuando cantaron El único, y la estrofa “¿Tatuaje en el cuello? (Sí) ¿El pelo negro? (Sí) ¿De silicona? (Si) ¿Se vieron anoche? (Sí, fuck) We’ve been fucking the same girl”, retumbó en el oído de todos, hasta de los escépticos y puristas del rock argentino.