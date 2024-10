Reik regresa a Bogotá, a un Movistar Arena que ha llenado de energía y de su pop romántico

La banda puede estar enmarcada en un pasado, pero no se queda congelada en ese pasado y sigue proponiendo sonidos para revalidar el amor y el aprecio de su audiencia.

Formado por Jesús Navarro (voz), Julio Ramírez (guitarra acústica) y Bibi Marín (guitarra eléctrica), Reik lleva dos décadas representando el pop romántico a nivel mundial. Eso dicen las más de 9,6 mil millones de reproducciones en plataformas de streaming y los 8,8 mil millones de vistas que han amasado en YouTube. Es decir, en la era digital, este grupo sigue cosechando éxitos porque su emoción no se disipa.

Vale anotar desde una absoluta pertinencia que la última visita de Reik a Colombia tuvo lugar en 2023, con un sold out en ese mismo Movistar Arena al que regresan y que esa noche agitaron con su tour En Cambio. Tocando más de 26 canciones, los músicos hicieron vibrar a la multitud entregada que llenó el lugar de vibra y canto (no podía ser de otra manera, y no podrá ser distinto en 2025). El concierto es organizado por Bizarro Live Entertainment.