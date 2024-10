Tomoko Mukaiyama, artista excepcional que de la música clásica salta al performance, visita Bogotá

Uno de sus proyectos más icónicos es for you (2002), donde ofreció un concierto íntimo para un solo espectador en la Trienal de Yokohama. También se destacan sus instalaciones you and bach (2006) y Show me your second face (2007), en las que explora la relación entre el artista, el público y el espacio de actuación. Entre sus producciones recientes, sobresale La Mode (2016), una instalación que explora el materialismo y el fetichismo en la moda contemporánea, y GAKA (2018), un ritual artístico que combina danza, música y diseño escénico. En 2020, dirigió su primera película basada en GAKA, estrenada en el festival Cinedans.