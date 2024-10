Shakira reveló forma en la que fans escogerán las canciones de su gira: “Empiecen ya, soy toda oídos”

Fanáticos podrán escoger el setlist de los conciertos de Shakira en su gira ‘Las mujeres ya no lloran’

“Hoy se me ocurrió en el ensayo que si me cuentan qué canciones quieren escuchar en el show, aún podría agregar algunas en mi repertorio, así que lo vamos a hacer de la siguiente manera: van a mi website Shakira.com, ahí pueden armar su setlist favorito y la canción más agregada va porque va, así que empiecen ya porque soy toda oídos ”, dijo la cantante en su red social.

View this post on Instagram

Los comentarios de sus fanáticos no se hicieron esperar y muchos de ellos de una vez mencionaron la canción que esperan sí o sí escuchar en los conciertos: “Chantaje”; “Inevitable o no voy”; “Ojos así, temón”; “Hips don’t lie es esencial”; “Te dejo Madrid, por favor Shaki”; “Antología, esa no puede faltar”; “La que quieras, pero saca me enamoré y monotonía de tu repertorio”, fueron algunos de los comentarios.