Dua Lipa regresa a Bogotá con esperado concierto: fecha, precios y lo que debe saber para la compra de boletas

La artista llegó a la capital colombiana, generando una ola de elogios y reacciones entre sus seguidores. Aunque el evento enfrentó algunos inconvenientes relacionados con la organización y el lugar, su espectáculo se llevó todos los aplausos. Con una puesta en escena impecable y una voz poderosa, impresionó al público con interpretaciones de We’re Good, Future Nostalgia, Be the One y Break My Heart.