Dua Lipa habló español en concierto en Bogotá y conquistó con emotivo mensaje, ¿qué dijo?

Dua Lipa logró conquistar al público colombiano con su llegada al país dentro de Future Nostalgia Tour, gira internacional que lleva a cabo en distintas ciudades de Latinoamérica y el mundo. Su paso por la capital dejó opiniones divididas y no directamente relacionadas con su show y el evidente talento que lleva en la sangre.

La británica, de 27 años, cautivó desde el primer momento que piso Bogotá, despertando reacciones amorosas dentro de sus fieles seguidores de las plataformas digitales. La celebridad llamó la atención con su visita al concierto de Coldplay, además de las interacciones que habría tenido con Camila Cabello y Manuel Turizo en el mismo lugar.

El pasado 18 de septiembre, la cantante del género pop llamó la atención con el anhelado concierto que anunció con su equipo desde 2021. La cita fue en el Salitre Mágico, venue que fue elegido por los organizadores del evento, pero que despertó críticas y molestias entre los fanáticos.

Pese a los errores y fallos que ocurrieron con el espacio y el sonido del lugar, los amantes de la música de la artista lograron conocerla por primera vez en un show único y distinto, donde las sorpresas abundaron. Dua Lipa hizo de las suyas y plasmó todo el profesionalismo que la destaca desde sus inicios, dando una muestra de su potencia vocal y los movimientos que logra para cada una de las coreografías.

PUEDO MORIR EN PAZ LUEGO SE VER A DUA LIPA BAILAR PRETTY

PLEASE ⁦@musictrendscol⁩



#DuaLipaBogota pic.twitter.com/5FrsYmH1Tc — iliana (@getawaychaelisa) September 19, 2022

A lo largo de la noche, la intérprete de Don’t Start Now deslumbró a su público con momentos emotivos y tiernos. Una de las escenas que quedó registrada en las plataformas, y que generó elogios entre los colombianos, fue el mensaje en español que brindó cuando se encontraba en el escenario.

La estrella musical agradeció a los asistentes por dedicarle este momento a su trabajo, por el apoyo que le regalaron hasta aquel día, y por los sentimientos de cariño que le suelen llegar a sus redes sociales. A pesar de que afirmó que su español no era el mejor, los usuarios de Twitter indicaron que la británica lo hablaba fluido y tenía un manejo bastante claro.

“Estoy muy agradecida, estoy muy emocionada, estoy muy muy feliz de estar aquí. Gracias por su amor, gracias por su energía y gracias por su apoyo”, dijo para iniciar, luego de presentar sus dos primeras canciones Physical y New Rules.

“Yo quiero decir muchas cosas, pero mi español no es muy perfecto, yo necesito estudiar más. Thank you so much. Te quiero muchísimo. Vamos a disfrutar mucho hoy”, agregó, dándole paso a los siguientes temas que plasmaría, como lo fueron Be the One y Break my Heart.

Dua Lipa hablando fluidamente español en su concierto en Bogotá es lo más lindo que verán durante mucho tiempo. 🤩 pic.twitter.com/wGr7ncmjzU — Alex Gómez (@ALEXFERNEY) September 19, 2022

Los fanáticos, ubicados en ambas localidades, no evitaron reaccionar con gritos y bulla para celebrar la presencia de la cantante, a quien catalogaron como “una diosa” por su talento en la industria artística. La efusividad se vivió en el Salitre Mágico, pese a las condiciones que fueron centro de quejas.

Otro de los momentos que llamó la atención fue cuando la artista interpretó la famosa colaboración Cold Heart, la cual realizó con Elton John en 2021. La celebridad vistió, junto a sus bailarines, banderas de Colombia con las que emocionó y agradeció su visita al país.

Dua Lipa, sin duda alguna, conquistó el corazón de los colombianos, quienes disfrutaron de sus bailes y performances de otros temas como One Kiss, Levitating, Fever, Pretty Please y Future Nostalgia. Su cierre del show fue épico por el icónico baile que recreó, además de la euforia a la que llevó a los presentes del parque de diversiones.