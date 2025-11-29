En la noche del viernes 28 de noviembre, los fanáticos colombianos de Dua Lipa tuvieron la oportunidad de reencontrarse con la artista en su concierto más reciente, realizado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Tras más de tres años, la cantante regresó al país para interpretar junto a su público los temas más exitosos de sus álbumes de estudio.

Para su gira del 2025, llamada Radical Optimism Tour, la cantante británica ha llevado a cabo una dinámica en la que interpreta una canción representativa del país en el que se está presentando, sorprendiendo a los asistentes con los temas escogidos.

Dua Lipa en concierto en el Estadio El Campín de Bogotá, la noche del 28 de noviembre de 2025. | Foto: @LOSTINVIEW / cortesía Páramo Presenta

Para su presentación en Bogotá, Colombia, Dua Lipa seleccionó Antología, una de las canciones más reconocidas del repertorio de Shakira.

La elección emocionó a todos los asistentes, quienes no dudaron en compartir el momento a través de videos y fotografías en redes sociales.

“Hoy quiero cantar una canción que no canto muchísimo, pero es de una artista que me inspira muchísimo. Su música, a través del tiempo y por la manera en que ha tocado tantas mentes y corazones alrededor del mundo”, dijo la artista frente a sus seguidores.

Además, invitó a los asistentes a cantar junto a ella para sentirse más segura, ya que, aunque en los últimos años se ha enfocado en aprender español para comunicarse con su público, en ocasiones se le dificulta entender y pronunciar ciertas palabras.

“Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Si la conoces, esto es para ti”, dijo.

🚨Dua lipa haciendo el cover “Antología” de Shakira en @ Bogotá, Colombiapic.twitter.com/5XI45EYZHc — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 29, 2025

Shakira reaccionó al homenaje que le hizo Dua Lipa en su último concierto en Bogotá

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Shakira publicó un clip del momento en el que Dua Lipa interpretó una de sus canciones y se mostró emocionada por la acogida que tuvo el tema entre el público de su colega.

“Estoy muy conmovida al escuchar mi canción en la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una mujer de Londres y otra de Barranquilla! Gracias, Dua Lipa. ¡Qué regalo tan especial!”, escribió la colombiana.

Por medio de la sección de los comentarios, algunos de los seguidores de las artistas manifestaron la emoción de escuchar el cover en el esperado show.