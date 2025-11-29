Suscribirse

Shakira tuvo eufórica reacción al tributo que Dua Lipa le hizo en su concierto en Bogotá: “Conmovida”

La colombiana se pronunció por medio de sus redes sociales y generó comentarios.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

29 de noviembre de 2025, 10:20 p. m.
La cantante colombiana reaccionó al tributo que Dua Lipa le hizo en reciente concierto.
La cantante colombiana reaccionó al tributo que Dua Lipa le hizo en reciente concierto. | Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

En la noche del viernes 28 de noviembre, los fanáticos colombianos de Dua Lipa tuvieron la oportunidad de reencontrarse con la artista en su concierto más reciente, realizado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Tras más de tres años, la cantante regresó al país para interpretar junto a su público los temas más exitosos de sus álbumes de estudio.

Para su gira del 2025, llamada Radical Optimism Tour, la cantante británica ha llevado a cabo una dinámica en la que interpreta una canción representativa del país en el que se está presentando, sorprendiendo a los asistentes con los temas escogidos.

Dua Lipa en concierto en el Estadio El Campín de Bogotá, la noche del 28 de noviembre de 2025.
Dua Lipa en concierto en el Estadio El Campín de Bogotá, la noche del 28 de noviembre de 2025. | Foto: @LOSTINVIEW / cortesía Páramo Presenta

Para su presentación en Bogotá, Colombia, Dua Lipa seleccionó Antología, una de las canciones más reconocidas del repertorio de Shakira.

La elección emocionó a todos los asistentes, quienes no dudaron en compartir el momento a través de videos y fotografías en redes sociales.

“Hoy quiero cantar una canción que no canto muchísimo, pero es de una artista que me inspira muchísimo. Su música, a través del tiempo y por la manera en que ha tocado tantas mentes y corazones alrededor del mundo”, dijo la artista frente a sus seguidores.

Además, invitó a los asistentes a cantar junto a ella para sentirse más segura, ya que, aunque en los últimos años se ha enfocado en aprender español para comunicarse con su público, en ocasiones se le dificulta entender y pronunciar ciertas palabras.

“Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Si la conoces, esto es para ti”, dijo.

Shakira reaccionó al homenaje que le hizo Dua Lipa en su último concierto en Bogotá

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Shakira publicó un clip del momento en el que Dua Lipa interpretó una de sus canciones y se mostró emocionada por la acogida que tuvo el tema entre el público de su colega.

“Estoy muy conmovida al escuchar mi canción en la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una mujer de Londres y otra de Barranquilla! Gracias, Dua Lipa. ¡Qué regalo tan especial!”, escribió la colombiana.

Por medio de la sección de los comentarios, algunos de los seguidores de las artistas manifestaron la emoción de escuchar el cover en el esperado show.

“Viva Colombia, viva Shaki y viva Dua”; “Dos reinas”; “Y Shakira todavía se asombra cuando le dicen que es la latina más talentosa y exitosa del mundo”; “Ahora necesitamos una colaboración”, y “Era la canción que debía cantar y así fue, escogió bien”, son algunos de los mensajes que se leen.

