Festival Estéreo Picnic 2023: comida, transporte y todo lo que debe saber para los últimos días del evento

El Festival Estéreo Picnic le dio la bienvenida a la edición 2023, la cual llegó recargada de talento y artistas internacionales. Este encuentro musical arrancó con toda la energía posible, congregando a miles de personas que buscaban reencontrarse con sus ídolos.

En esta ocasión, el evento artístico contó con una variada gama de rostros famosos, los cuales le pusieron su toque a cada show y presentación. Días atrás los visitantes disfrutaron de las apariciones de Tame Impala, Cigarettes After Sex, The 1975, Melanie Martínez, Rosalía, Drake, Twenty One Pilots, Aurora, Love To, entre otros.

Kevin Parker cumplió con su palabras y se presentó en el Festival Estéreo Picnic. - Foto: Foto de Daniel Felipe Mejía, periodista de Semana

Para los dos últimos días del Festival Estéreo Picnic 2023, los asistentes podrán disfrutar de una amplia gama de talentos, los cuales se desempeñan en distintos géneros. La lista de celebridades arranca con The Chemical Brothers, Bizarrap, Billie Eilish, Lil Nas X, Ryan Castro y Wu Tang Clan.

Line up del sábado 25 de marzo Estéreo Picnic - Foto: festivalestereopicnic.com

En SEMANA le daremos algunos detalles que debe tener en cuenta al momento de llegar al evento musical, considerando las condiciones climáticas y las opciones que brinda la organización del festival. Todos los elementos anótelos y así podrá llevar una experiencia bastante cómoda y preparada.

Zonas de comida

Esta zona es bastante importante para los visitantes, ya que podrán acceder a una amplia gama de comidas y restaurantes. La oferta gastronómica contiene sitios de hamburguesas, perros calientes, pollo, productos como lechonas y pasteles, helados, pizza, licores, postres y cafés.

Cada restaurante tiene un menú específico para el festival, por lo que no estarán todos los platos. Los valores oscilan entre los $16.000 hasta los $50.000 en combos.

Cashless y compras en el lugar

Uno de los asuntos más relevante para la experiencia de Estéreo Picnic es el manejo del dinero dentro del festival. Cabe aclarar que dentro del evento NO se recibe dinero en efectivo o tarjetas de débito o crédito, por lo que las manillas de cada día se deben recargar.

De la única manera en la que se podrán adquirir productos y alimentos dentro del lugar será con la manilla del festival, la cual se puede recargar en distintos puntos que hay en todo el sitio.

Festival Estéreo Picnic 2023. - Foto: Foto de Daniel Felipe Mejía, periodista de Semana

Transporte para el evento

Este año el festival se volverá a realizar en el Campo de Golf Briceño 18 a las afueras de Bogotá, por lo que llegar no es tan sencillo. La primera opción es en automóvil, prestándose servicio de parqueadero, pero con los cupos limitados.

Además, en caso de llevar carro y querer tomar, puede alquilar el servicio de conductor elegido por 140.000 pesos. Lo puede reservar a través de la página oficial del evento, dónde después del pago le darán un código QR que debe presentar en la carpa de conductores elegidos una vez en el festival.

La siguiente opción es alquilar una van, servicio que es exclusivo para grupos de personas y aplica para ida y vuelta. Hay que programar con el conductor los puntos de salida (máximo dos) y los de llegada (máximo dos también). Aquí están las tarifas:

11 personas: $450.000 por día

14 personas: $500.000 por día

18 personas: $600.000 por día

La siguiente opción y la más cotizada es el servicio de buses prestado por el festival. Estos se podían adquirir en el momento de la compra de la boleta o posteriormente en la página de Entradas Amarillas, tiquetera oficial del evento.

La mala noticia es que los cupos eran limitados y las boletas para acceder a ellos ya están agotadas, pero si usted alcanzó a comprarlas, SEMANA le explica como acceder a ellos y qué horarios manejan.

Los buses empezarán a salir rumbo a Briceño 18 desde las 11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. cada 20 minutos. Así mismo, se devolverán a Bogotá desde las 5:00 p.m. hasta la hora en la que se acabe el evento.

Cuentan con tres puntos de salida y llegada:

1. Parqueadero Carulla Alhambra: Calle 114a #45-78

2. Parqueadero Maloka: Carrera 68d #24-61

3. Bahía del Planetario: Calle 26b #5-93

Es importante tener en cuenta que al momento de asistir al evento debe llevar elementos claros como impermeables, chaquetas abrigadas y botas que resistan el barro que se desató por las lluvias. Hay dos activaciones de marca que estaban regalando impermeables o capas para lidiar con el clima.

Según lo mencionado por IDIGER, el clima del día sábado estará con el cielo mayormente nublado y con algunas lluvias.