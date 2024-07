“Cada lugar en esta gira latinoamericana tendrá un set list distinto”, Jean-Paul Gaster de Clutch habla con SEMANA

Dialogando de música y sonidos, no se podía pasar por alto preguntarle a uno de los mejores y más versátiles bateristas de rock en la actualidad sobre sus influencias. Y una versión adolescente de Gaster pareció responder: “Cuando comencé a tocar batería me encantó el instrumento. Nunca pretendimos ser famosos o tener dinero, sino, como mencionaba, disfrutar haciendo música, y siempre he disfrutado interpretar mi instrumento. Puedo decir que, como baterista, más que fijarme en algún músico en particular, siempre me he fijado en el equipo (percusiones). Me encantan los sets de batería en los que pueda experimentar nuevos matices y sonidos. Obviamente admiro a muchos músicos, crecí escuchando jazz y debo mencionar a Buddy Rich y a Art Blakey; luego empecé a escuchar heavy metal y conocí a Bill Ward (Black Sabbath). Así que si me piden que mencione a una gran inspiración, ese sería Bill Ward, simplemente es increíble”.