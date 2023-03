Festival Estéreo Picnic 2023: Twenty One Pilots al ritmo colombiano, bailes y más sorpresas en el primer día del evento

El Festival Estéreo Picnic se convirtió en uno de los eventos musicales más esperados por miles de personas, debido a la variada propuesta que traía para su versión 2023. Esta cita artística les abrió las puertas a los visitantes de un ‘Mundo distinto’, presentando toda clase de estrellas de la industria internacional.

Cartel del Festival Estéreo Picnic. - Foto: Tomado de: https://www.festivalestereopicnic.com/#/

Al ubicarse como uno de los festivales más famosos de Latinoamérica, el flujo de personas aumentó considerablemente con el pasar de los años, llegando a cautivar a los fieles amantes de la música.

Poco a poco, la gama de celebridades y rostros reconocidos en cada uno de los escenarios fue mayor, por lo que los fanáticos no perdieron la oportunidad de reencontrarse con sus ídolos.

En la edición 2023, los participantes de estas fechas (23, 24, 25 y 26 de marzo) se deleitarán con un amplio grupo de bandas, artistas y grupos, los cuales llenarán el ambiente con sonidos, canciones y bailes de otro mundo. La cita del Festival Estéreo Picnic se llevó a cabo en el Campo de Golf Briceño 18, donde la diversidad de escenarios fue clave para deleitar a los visitantes.

Festival Estéreo Picnic 2023. - Foto: Foto de Daniel Felipe Mejía, periodista de Semana

El primer día del evento arrancó cargado de música nacional, puro talento colombiano y varias estrellas emergentes en una industria tan movida y anhelada por los fans. La emoción y euforia de los participantes se sintió desde que las puertas abrieron, dándoles paso a presentaciones especiales y cargadas de agradecimiento.

Al inicio todo fluía con el clima y las condiciones, vistiendo el cielo con pocas nubes y un sol bastante acogedor que llevaba a los visitantes a cada uno de los escenarios de la edición. En la lista de bandas y artistas encargados de dar apertura a la cita musical se encontraban Ana Sanz, Liilii y Lika Nova, quienes marcaron huella de sus sonidos en varios curiosos.

La banda colombiana brilló al presentar sus temas 'Ya no funcionó', 'Quédate cerca' y 'Corriente'. - Foto: Foto de Daniel Felipe Mejía, periodista de Semana

Las personas que pisaron este lugar brillaron con sus atuendos, maquillajes, mejores ‘parches’ y las ganas que tenían de bailar durante horas. Cada uno asistió a la presentación que deseaba, iluminando el espacio con una buena onda.

No obstante, el clima volvió a hacer de las suyas y la lluvia llegó temprano para acompañar a los fanáticos durante un par de horas. Más de uno escampó en zonas de comidas y sombrillas que estaban ubicadas por todo el terreno, evitando mojarse más de la cuenta.

Al entrar en la noche, los visitantes disfrutaron de la llegada de estrellas internacionales, tal y como fue el caso de Cigarettes After Sex y The 1975, quienes contagiaron con pop-rock e indie-rock en los dos escenarios en los que se presentaron.

Ambas bandas le pusieron su sello a los shows que dieron, utilizando recursos distintos para conquistar a quienes apoyaron sus temas desde hace años.

La banda estadounidense conquistó con sus sonidos suaves durante el Festival Estéreo Picnic. - Foto: Foto de Daniel Felipe Mejía, periodista de Semana

Cigarettes After Sex brilló con la interpretación de canciones como Sweet y Apocalypse, mientras que The 1975 deslumbraron con Somebody Else, Fallingforyou y The Sound. Recursos a blanco y negro en las pantallas, melodías tenues y movidas, trajes oscuros y expresiones únicas, hicieron parte de la experiencia en un ‘Mundo distinto’.

La banda británica le dio un giro al ambiente del festival, enamorando con sus letras y canciones. - Foto: Foto de Daniel Felipe Mejía, periodista de Semana

Tras esta ola de talento, el poder femenino llegó a los escenarios, ya que Juliana Velásquez, Melanie Martínez y Sofi Tukker (dúo conformado por Sophie Hawley-Weld y Tucker Halpern) fueron las encargadas de ponerle voz a este ambiente artístico.

Cada una de estas marcas llevó su estilo a otro nivel, plasmando su trabajo en géneros como el dance, la electrónica, el pop alternativo y el pop.

Ante la ausencia y cancelación de Blink-182, Twenty One Pilots la sacó del estadio con su presentación, cantando con el público temas como Shy away, Heathens, Stressed Out y Ride. Lo que cautivó al público colombiano fue que un trompetista, que estaba tocando con los artistas, se posó frente a los curiosos e hizo un homenaje a grandes estrellas nacionales.

Según se evidenció, el músico tocó las introducciones de famosos temas como Mi gente, La rebelión y Hips don’t lie, de celebridades como Shakira, Joe Arroyo y J Balvin. Este ritmo inesperado levantó aún más el ánimo de los presentes, quienes aplaudieron y festejaron el tributo al sello colombiano.

A pesar de no haber estado contemplados como parte del cartel original, Twenty One Pilots la sacó del estadio con altas y bajas, sorpresas entre el público, actuaciones sorpresivas y cambios asombrosos en las melodías que conquistaron las plataformas digitales.

Una vez finalizó este show, los asistentes, en grandes grupos como una ola, llegaron al siguiente escenario para encontrarse con Tame Impala tras el incidente de salud que sufrió uno de sus integrantes en pasadas semanas. El artista no dejó que las muletas y los malestares de salud fueran impedimento para interpretar sus mejores temas, poniéndoles un toque psicodélico a las gráficas de su presentación.

Kevin Parker cumplió con su palabras y se presentó en el Festival Estéreo Picnic. - Foto: Foto de Daniel Felipe Mejía, periodista de Semana

Kevin Parker la dio toda en el escenario, regalando constantes palabras de agradecimiento y sorpresa al ver el alto volumen de asistentes que acudieron a cantar con él. Lo cierto es que su voz y su estilo se mantuvieron intactos, dándole vida a temas como Let it happen, The less I know the better y Borderline.