Estéreo Picnic 2023: importante estrella del festival se fracturó la cadera mientras corría una maratón

Las alarmas vuelven a sonar en la antesala del Estéreo Picnic y, nuevamente, implican a un headliner del festival. A través de redes sociales, el mismo Kevin Parker, de Tame Impala, informó a sus fans que se fracturó la cadera.

“Me fracturé la cadera. Intenté correr una media maratón en lo que resultó ser una fractura por estrés existente”, dijo Parker. Según comentó, la lesión ocurrió cuando solo le faltaba un kilómetro para llegar a la línea de meta.

A raíz de la fractura, Parker tuvo que ser operado de urgencia, por lo que ahora avanza en su proceso de recuperación cuando faltan pocos días para Estéreo Picnic y Lollapalooza, festivales en los que está programada la presentación de Tame Impala.

Kevin Parker tendrá dos semanas de recuperación antes de su show en el Estéreo Picnic. - Foto: Instagram @tameimpala

Si bien la emergencia médica de Kevin Parker sembró preocupación entre los fanáticos, el artista manifestó que “todos los shows en México y Sudamérica siguen adelante según lo planeado”.

“No voy a renunciar a ustedes, chicos”, prometió el músico australiano.

¿En riesgo la presentación de Tame Impala en Estéreo Picnic?

La mala fortuna ha estado presente de cara a la edición 2023 del Estéreo Picnic. Primero vino el aplazamiento del show de Blink-182 a causa de la lesión de su baterista, Travis Barker. La banda preparaba un regreso épico, con nuevo álbum incluido, sin embargo, los fans tendrán que seguir esperando.

Curiosamente, la presentación de Blink-182 estaba programada para el primer día del festival, al igual que la de Tame Impala. No obstante, Kevin Parker aseguró a sus fanáticos que los shows en la región siguen en pie.

Vale recordar que, a último minuto, la agrupación estadounidense Twenty One Pilots fue anunciada como reemplazo de Blink-182 en los festivales que tenían proyectada la presentación de la banda.

A falta de un par de semanas para el inicio del Estéreo Picnic, la recuperación de Parker definirá si Tame Impala cumplirá la cita. Por ahora, todo sigue según lo planeado y el músico estará en tarima pasada la medianoche para cerrar el primer día del festival.

El australiano Kevin Parker lidera el proyecto de música psicodélica de Tame Impala. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Estos son los horarios del Estéreo Picnic 2023

A diferencia de otros años, la edición de 2023 contará con cuatro días de festival y tendrá mayor cantidad de celebridades en cada uno de los escenarios. Los días en los que los amantes del arte y la música podrán disfrutar de sus artistas favoritos son el 23, 24, 25 y 26 de marzo.

El evento se llevará a cabo en el centro de Eventos Briceño 18, ubicado en la vía entre Bogotá y Sopó.

En medio de este evento, que se lleva a cabo en el país desde el año 2010, debutarán artistas como Drake, Billie Eilish, Lil Nas X, Wu-Tang Clan y el regreso de Twenty One Pilots.

Por primera vez en su historia, Estéreo Picnic tendrá cuadro días de festival. - Foto: Páramo presenta

El cartel lo complementan The Chemical Brothers, Rosalía, Tame Impala, Bizarrap, The 1975, Blondie, Moderat, Tove Lo, Cut Copy, Cigarettes after sex, L’Impératrice, Banhart, Trueno, Sofi Tukker, Polo & Pan, Omar Apollo, Elsa y elMar, Jerry Rivera, Modest Mouse, entre otros.

El primer día del festival (jueves 23 de marzo) se presentarán Twenty One Pilots, Tame Impala, Cut Copy, Cigarettes After Sex, Melanie Martinez, The 1975, Wallows, Mitú (que estaba programado para el sábado), Juliana y otros grandes artistas.

El segundo día (viernes 24 de marzo) se contará con la participación de Drake, Rosalía, Debbie Harry y Blondie. También estarán la salsa romántica de Jerry Rivera, Tove Lo, Aurora, Fred Again, Devendra Banhart y Omar Apollo, Sen Senra, Mabiland, Louta, entre otros.

El sábado 25 de marzo estará a cargo de The Chemical Brothers, Wu-Tang Clan con su debut en Sudamérica, Moderat, Armin Van Buuren, Ryan Castro, Gorgon City, Dawe x Damper y otros. Bizarrap, Trueno, No Rules Clan y Mugre Sur también hacen parte. Además del homenaje a los más de sesenta años de carrera de Alcibides Alfonso Acosta Cervantes.

Para cerrar el festival el domingo 26 de marzo estarán Billie Eilish, Lil Nas X, Morat, Kali Uchis, Jamie XX, Tokischa, Conan Gay, Dominic Fike, Elsa y Elmar, Villano Antillano, y otros artistas más.