Colombia se abre paso en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, el evento literario más importante a nivel mundial

Con 24 editoriales, Colombia logró abrirse paso en el escenario literario para este reconocido evento. Es el más importante de la industria del libro infantil y juvenil a nivel mundial. A través de las editoriales se logró mostrarle al mundo la diversidad cultural del país, y a su vez generar posibles negocios de venta de derechos y traducciones de libros.

Esta estrategia también ayudará a promover el intercambio con creadores y editores de otros países, abriendo paso a un nuevo camino y reconocimiento de la literatura colombiana en otros países de habla no hispana.

Como parte del derrotero inaugural, la embajadora de Colombia en Italia, Ligia Margarita Quessep, sostuvo un encuentro en el stand de Colombia con grupos de interés para dar a conocer las iniciativas del Gobierno colombiano y del sector privado en torno a la internacionalización de la literatura colombiana.

La embajadora estuvo acompañada de los ilustradores y editores colombianos que participan en Bolonia.

En la sección Illustrators Exhibition, una de las más destacadas de la feria, participan tres ilustradores, Dispacho, Santiago Guevara y Manuela Montoya, que fueron ganadores de una convocatoria en la que se presentaron 4.345 ilustradores de 91 países.

Asistentes a la Feria del Libro Infantil de Bolonia, llevando literatura colombiana. - Foto: Cortesía Embajada de Colombia en Italia

Por otra parte, al lado de la embajadora participó Velia Vidal, la escritora chocoana que fue reconocida en 2022 por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo. Vidal fue invitada por la Feria, en la que, además, se promoverá el catálogo lijcolombia.com.co, un proyecto que tiene como propósito visibilizar y destacar la creación y producción colombiana de libros para niños y jóvenes, y presentar una herramienta que permita a maestros, bibliotecarios, investigadores, especialistas y a todas las personas interesadas, conocer lo que en este campo se produce en nuestro país.

El proyecto es liderado por el Comité de Libros para Niños y Jóvenes de la Cámara Colombiana del Libro y de la Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil (ACLIJ), que contó con la colaboración del Ministerio de Cultura de Colombia y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

El stand de Colombia fue uno de los más visitados de la Feria. - Foto: Cortesía Embajada de Colombia en Italia

La elegida entre las latinoamericanas: esta es la editorial colombiana nominada al premio más importante de libros para niños 2023

La cita que reúne a lo más destacado del mundo editorial pensado para niños no ha empezado y ya tiene una gran noticia para Colombia. El pasado 3 de febrero se anunció que la editorial independiente Cataplum Libros fue nominada para el premio Bologna Prize Best Children’s Publishers of the Year 2023 (BOP), candidatura que comparte con otras editoriales de la región, como Ediciones Liebre (Chile), Editorial Amanuta (Chile), Calibroscopio (Argentina) e Iamiqué (Argentina).

Esta nominación de Cataplum Libros —que ya de por sí es un acontecimiento— llega tras un trabajo de poco más de siete años, en los que ha logrado consolidar un atractivo catálogo que este año, precisamente, llegará a los 30 títulos. Con una apuesta gráfica llamativa y diferente, Cataplum ha dado de qué hablar en países como Alemania, donde el año pasado participó en la Feria de Frankfurt bajo el invitation program. Allí, la pregunta que más se escuchó fue: “¿Y esos libros se imprimen en Colombia?”.

nombre Cataplum Libros - Foto: Cortesía Cataplum

La nominación como mejor editorial latinoamericana para niños —que supone de paso un reconocimiento a la industria editorial nacional— tendrá su deliberación el lunes 6 de marzo; sin embargo, como dice María Fernanda Paz Castillo, directora y fundadora de Cataplum, “ser nominados ya es todo un reconocimiento”, pues, según los criterios de la Feria de Bologna, esto significa que Cataplum Libros es una de las editoriales de libros para niños más recomendada (…) por las asociaciones de editores e instituciones dedicadas a la promoción de la lectura de todo el mundo.

Desde la editorial reconocen que el eventual reconocimiento de la Feria de Bologna es una oportunidad maravillosa para dar visibilidad a los 30 títulos que este año conforman el catálogo, y que cuentan con autores e ilustradores colombianos y de toda Latinoamérica, como Jairo Buitrago, Paula Ortiz, Triunfo Arciniegas, Pilar Posada, entre muchos otros. Asimismo, la editorial prepara su agenda de invitados para la FilBo 2023.