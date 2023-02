La elegida entre las latinoamericanas: esta es la editorial colombiana nominada al premio más importante de libros para niños 2023

El libro vuelve a ser noticia. Luego de la reactivación de 2022, la industria editorial se alista para un gran año. Este 2023 se viene cargado con eventos literarios y editoriales tanto en el ámbito nacional como internacional.

En la agenda de muchos ya está la esperada FilBo —Feria Internacional del Libro de Bogotá, de abril 18 a mayo 2, y con México como invitado de honor—. Pero antes, como es tradicional en marzo, la ciudad italiana de Bologna será escenario de la feria del libro más importante en el ámbito mundial de la literatura para niños.

Y si bien la cita que reúne a lo más destacado del mundo editorial pensado para niños no ha empezado, ya tiene una gran noticia para Colombia. El pasado 3 de febrero se anunció que la editorial independiente Cataplum Libros fue nominada para el premio Bologna Prize Best Children’s Publishers of the Year 2023, BOP, candidatura que comparte con otras editoriales de la región, como Ediciones Liebre (Chile), Editorial Amanuta (Chile), Calibroscopio (Argentina) e Iamiqué (Argentina).

Cataplum Libros es una editorial colombiana especializada en literatura infantil - Foto: Cortesía Cataplum

Esta nominación de Cataplum Libros —que ya de por sí es un acontecimiento— llega tras un trabajo de poco más de siete años, en los que ha logrado consolidar un atractivo catálogo que este año, precisamente, llegará a los 30 títulos. Con una apuesta gráfica llamativa y diferente, Cataplum ha dado de qué hablar en países como Alemania, donde el año pasado participó en la Feria de Frankfurt bajo el invitation program. Allí, la pregunta que más se escuchó fue: “¿Y esos libros se imprimen en Colombia?”.

La editorial Cataplum Libros fue nominada al premio 'Mejor editorial de Literatura infantil' en la feria de Bologna - Foto: Cortesía Cataplum

La nominación como mejor editorial latinoamericana para niños —que supone de paso un reconocimiento a la industria editorial nacional— tendrá su deliberación el lunes 6 de marzo; sin embargo, como dice María Fernanda Paz Castillo, directora y fundadora de Cataplum, “ser nominados ya es todo un reconocimiento”, pues, según los criterios de la Feria de Bologna, esto significa que Cataplum Libros es una de las editoriales de libros para niños más recomendada (…) por las asociaciones de editores e instituciones dedicadas a la promoción de la lectura de todo el mundo.

Desde la editorial reconocen que el eventual reconocimiento de la Feria de Bologna es una oportunidad maravillosa para dar visibilidad a los 30 títulos que este año conforman el catálogo, y que cuentan con autores e ilustradores colombianos y de toda Latinoamérica, como Jairo Buitrago, Paula Ortiz, Triunfo Arciniegas, Pilar Posada, entre muchos otros. Asimismo, la editorial prepara su agenda de invitados para la FilBo 2023.