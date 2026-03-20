FILBo 2026 en Bogotá: programación, horarios y todo lo que se sabe del festival

Bogotá se prepara nuevamente para uno de sus eventos culturales más representativos del año, la Feria Internacional del Libro (FILBo), que cada año reúne a miles de visitantes (el año pasado asistieron más de 570.000 a Corferias, según datos de la organización); hace parte de la agenda cultural de la ciudad, donde la literatura se convierte en punto de encuentro entre industrias creativas, académicas y ciudadanía.

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Desde su creación en 1988, la FILBo se ha consolidado como uno de los eventos editoriales más importantes de América Latina, congregando a autores, editores, distribuidores y lectores durante aproximadamente dos semanas. Este encuentro no solo funciona como vitrina comercial, sino también como un espacio de diálogo cultural y académico en torno al libro y la lectura.

En ese contexto, la edición 2026 se llevará a cabo del 21 de abril al 4 de mayo en Corferias, alcanzando su versión número 38, según información oficial.

Imagen oficial del evento cultural más importante del país. Foto: FILBo 2026 / A.P.I.

Horarios de la FILBo 2026

De acuerdo con la organización, el evento contará con horarios definidos para el público general. El primer día, 21 de abril, la feria abrirá de 12:00 del mediodía a 8:00 p. m., mientras que del 22 de abril al 4 de mayo funcionará entre 10:00 a. m. y 8:00 p. m.

Estos horarios se mantienen en línea con ediciones anteriores, permitiendo la realización de actividades culturales durante todo el día, incluyendo conversatorios, lanzamientos de libros y encuentros con autores.

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Programación de la FILBo

Como en años anteriores, la FILBo contará con una agenda amplia que incluye presentaciones de libros, debates, actividades académicas y espacios de reflexión. En cada edición se desarrollan miles de actividades, lo que convierte a la feria en un evento de gran escala dentro del sector cultural.

Además, el evento reúne a cientos de expositores y una oferta diversa que incluye literatura, contenidos académicos y programación para diferentes públicos, desde niños hasta profesionales del sector editorial. El crono

Además, tendrá como país invitado de honor a India, en una apuesta por fortalecer el intercambio cultural y literario entre ambos países.

Cada edición suele incluir más de 2.000 actividades y la participación de actores de toda la cadena del libro, lo que la posiciona como un espacio central para el intercambio cultural en la región.

Boletas Feria del Libro

El costo de la boletería de la FILBo para este año será de 14.000 pesos colombianos para personas mayores de 12 años, mientras que para niños de 6 a 12 será de 11.500 pesos. Las entradas se pueden comprar a través de la página oficial de la feria o en las taquillas de Corferias.