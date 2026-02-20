Cultura

Filbo 2026: India será el país invitado de honor y contará con un pabellón de 3.000 metros cuadrados

La Filbo 2026 celebrará su edición 38. Conozca fechas, autores confirmados y el eje temático: ‘Escucharnos es leernos’.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

20 de febrero de 2026, 7:58 p. m.
La India, país invitado de honor
La India, país invitado de honor Foto: x

La Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) definió la hoja de ruta para su edición número 38, que se llevará a cabo del 21 de abril al 4 de mayo de 2026. En un anuncio que marca un hito para el evento, se confirmó que la India será el país invitado de honor por primera vez, bajo el concepto curatorial titulado ‘Escucharnos es leernos’.

¿Qué pasará con Eva y Camilo?: así será la última entrega de ‘La primera vez’, la serie colombiana retro de Netflix

El evento, como es tradición, tendrá como sede principal el recinto de Corferias y busca consolidarse no solo como una vitrina comercial, sino también como un espacio de reflexión social. Según la organización, el lema de este año propone la lectura como un ejercicio de empatía y comunicación profunda, e invita a los asistentes a explorar la diversidad de pensamiento en un mundo cada vez más fragmentado.

India: país de honor invitado

La elección de la India responde a un interés por conectar a los lectores colombianos con una de las tradiciones literarias y filosóficas más antiguas del mundo. De acuerdo con información de la Embajada de la India en Colombia, el país asiático contará con un pabellón de 3.000 metros cuadrados, donde exhibirá su producción contemporánea, arte, tecnología y su milenaria herencia cultural.

“Es un gran honor para la India ser el invitado de honor de la Filbo 2026. Esperamos compartir nuestras diversas tradiciones literarias y reforzar los lazos culturales”, señalaron fuentes diplomáticas. Este intercambio permitirá a los visitantes conocer de cerca tanto los textos sagrados y clásicos como las nuevas voces de una potencia geopolítica en ascenso.

Arte

Norte de Santander reveló el logo que los identificará como Marca Región a nivel nacional e internacional

Televisión

‘House of the Dragon’: se revela inesperado tráiler oficial de la tercera temporada y hay detalles claves

Televisión

¿No va más? Directores de ‘Las guerreras K-Pop’ dieron inesperada noticia relacionada con la secuela

Televisión

¿Qué ver el fin de semana del 20 al 22 de febrero en Netflix?

Música

Premios Lo Nuestro 2026: lista completa de ganadores y colombianos que brillaron en la gala

Arcadia

Diez años sin Umberto Eco: ‘El nombre de la rosa’ en la cumbre de la posmodernidad

Arcadia

Alejandro Jodorowsky: 97 años de búsqueda de la verdad consignados en un nuevo ‘instrumento’

Arcadia

FILBo 2026: se confirman los primeros invitados del evento cultural más grande de Colombia

Cultura

Héctor Abad Faciolince lanza ‘Ahora y en la hora’, una desgarradora crónica sobre la invasión en Ucrania: “Si yo hubiera muerto, ella estaría hablando por mí”

Cultura

Un borondo vibrante por el pabellón 17 de la FILBo, de editoriales independientes, el más creativo y transgresor

Nómina internacional y diversidad de géneros

La dirección de la feria, liderada por Adriana Ángel Forero, ha confirmado la participación de una docena de autores internacionales. Entre los nombres destacados que visitarán Bogotá se encuentran:

  • Patricio Pron (Argentina): ganador del Premio Alfaguara 2019.
  • John Sellars (Reino Unido): filósofo y divulgador del pensamiento estoico.
  • Anna Starobinets (Rusia): referente del terror psicológico y la literatura fantástica.
  • Dhalia de la Cerda (México): una de las voces más relevantes del activismo feminista actual.
  • Benoît Coquil (Francia): escritor y académico con una narrativa disruptiva.

La programación también incluirá a las españolas Ana Alcolea, enfocada en el público infantil y juvenil, y Júlia Salander, conocida por su análisis del feminismo en la era digital. Asimismo, se destaca la presencia de Gonzalo García Barcha, diseñador y miembro de la Fundación Gabo, quien aportará una mirada sobre la tipografía y el diseño editorial.

El protagonismo de la literatura nacional y efemérides

Esta es la comedia romántica que se posiciona como una de las cintas más vistas en Netflix tras 24 años

En el plano local, la Filbo 2026 servirá de escenario para conmemorar hitos de las letras colombianas. Se celebrará el centenario de Suenan timbres, la obra vanguardista de Luis Vidales, y se rendirá homenaje a los 50 años del fallecimiento de Gonzalo Arango, fundador del nadaísmo, y de León de Greiff.

La cuota de autores nacionales estará encabezada por figuras como la poeta Mary Grueso, primera mujer afrocolombiana en la Academia Colombiana de la Lengua; Andrea Cote; Felipe Restrepo Pombo, y la escritora Diana Obando, cuyo trabajo se centra en la memoria histórica. El ámbito visual estará representado por el ilustrador Raeioul.

Un motor para la industria editorial

Más allá de los conversatorios, la Filbo reafirma su rol como epicentro de negocios en América Latina. A través del Salón Internacional de Negocios y el Fellowship Program, se espera la asistencia de agentes, traductores y editores extranjeros.

Estos espacios están diseñados para potenciar la exportación de libros colombianos y fortalecer los acuerdos de traducción, consolidando a Bogotá como una plataforma estratégica para la internacionalización del sector.

Más de Arcadia

Beto Meneses, gerente del proyecto Marca Región Norte de Santander.

Norte de Santander reveló el logo que los identificará como Marca Región a nivel nacional e internacional

House of the Dragon 3

‘House of the Dragon’: se revela inesperado tráiler oficial de la tercera temporada y hay detalles claves

Esta ha sido una de las películas animadas más exitosas del año 2025.

¿No va más? Directores de ‘Las guerreras K-Pop’ dieron inesperada noticia relacionada con la secuela

La venta de Warner Bros Discovery avanza entre varias propuestas, incluida una que convertiría a Netflix en un gigante aún mayor.

¿Qué ver el fin de semana del 20 al 22 de febrero en Netflix?

Morat y Karol G se llevaron galardones en los Premios Lo Nuestro.

Premios Lo Nuestro 2026: lista completa de ganadores y colombianos que brillaron en la gala

Diez años sin Umberto Eco: ‘El nombre de la rosa’ en la cumbre de la posmodernidad

Diez años sin Umberto Eco: ‘El nombre de la rosa’ en la cumbre de la posmodernidad

El cineasta, dramaturgo, actor, autor, músico y guionista chileno-francés Alejandro Jodorowsky posa durante una sesión fotográfica en su casa de París el 16 de febrero de 2026. Foto: Joel Saget / AFP.

Alejandro Jodorowsky: 97 años de búsqueda de la verdad consignados en un nuevo ‘instrumento’

La iniciativa fue liderada por la Gobernación de Norte de Santander, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

Norte de Santander oficializa su Marca Región, fortaleciendo su identidad territorial

Obra 'La Ceiba'

‘Río’, de Ana González, en la Galería Sean Kelly de NY: cuerpo vivo y lugar de memoria

Noticias Destacadas