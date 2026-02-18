Cultura

Esta es la comedia romántica que se posiciona como una de las cintas más vistas en Netflix tras 24 años

Descubra por qué 'No me olvides', el clásico de los 2000 de Reese Witherspoon, conquista el top 5 global de 'streaming'.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

18 de febrero de 2026
las claves del regreso de 'No me olvides' a lo más visto de Netflix.
las claves del regreso de 'No me olvides' a lo más visto de Netflix. Foto: x

El catálogo de las plataformas de streaming suele estar dominado por thrillers oscuros, documentales de crímenes reales o producciones de efectos especiales. Sin embargo, en las últimas semanas, una narrativa estrenada originalmente en el año 2002 ha logrado captar la atención de las nuevas generaciones y la nostalgia de los adultos.

A casi un cuarto de siglo de su estreno en salas de cine, la película ‘No me olvides’ (Sweet Home Alabama) ha regresado al top 5 global de Netflix, consolidándose como un fenómeno de audiencia que supera a estrenos contemporáneos de alto presupuesto. Según reportes de portales especializados de consumo en plataformas, la cinta protagonizada por Reese Witherspoon se ha ubicado en la quinta posición de lo más visto a nivel internacional.

Una trama de identidad y raíces

La historia, dirigida por Andy Tennant, sigue a Melanie Smooter (Witherspoon), una diseñadora de modas en ascenso en la competitiva Nueva York. Tras aceptar la propuesta de matrimonio de Andrew Hennings (Patrick Dempsey), el soltero más codiciado de la ciudad e hijo de la alcaldesa, Melanie debe enfrentar un pasado que ha intentado ocultar: sigue casada legalmente con su novio de la infancia, Jake Perry (Josh Lucas), en su natal Alabama.

El regreso de la protagonista a sus raíces sureñas para obtener el divorcio no solo desencadena situaciones cómicas, sino que plantea un dilema ético y emocional sobre la autenticidad. De acuerdo con el análisis de audiencia, este conflicto entre la sofisticación urbana y la calidez del hogar original sigue resonando en el público actual, que busca historias con las que pueda identificarse emocionalmente.

El auge de la “nostalgia reconfortante”

El éxito tardío de Sweet Home Alabama no es un hecho aislado. Expertos en consumo digital sugieren que existe una tendencia hacia el contenido “confortable”. En un entorno saturado de información y tramas complejas, las comedias románticas de los años 2000 ofrecen una estructura narrativa predecible pero satisfactoria.

Al igual que otros títulos como Notting Hill o Cómo perder a un hombre en 10 días, esta producción es descrita por críticos de la industria como una pieza “atemporal”. La química entre Witherspoon, quien en ese momento se consolidaba como la “reina de la comedia romántica”, y sus coprotagonistas Dempsey y Lucas, es citada como uno de los pilares que mantienen la vigencia del filme.

Impacto en la cultura pop y el ‘streaming’

A pesar de que han pasado 24 años desde que Melanie Smooter pronunció sus líneas en la pantalla grande, la estética de la película y su banda sonora continúan presentes en la cultura popular.

Para Netflix, el posicionamiento de estos títulos de catálogo representa una estrategia rentable. La capacidad de un filme antiguo para atraer millones de horas de visualización sin inversión adicional en producción demuestra que el valor de una marca cinematográfica puede perdurar por décadas. En el caso de No me olvides, su retorno al Top 5 confirma que, aunque las formas de consumir cine hayan cambiado del cine al sofá, el interés por las historias sobre el autodescubrimiento y el primer amor permanece intacto.

