¿Mejor que Logan?: la comedia oculta de Hugh Jackman que arrasa en cines con un 95% de aprobación

La cartelera de cine internacional ha recibido el estreno de ‘Las ovejas detectives’, una producción que combina el misterio clásico con el humor absurdo. La cinta, que cuenta con la participación del reconocido actor australiano Hugh Jackman y un guion adaptado por Craig Mazin, creador de la aclamada serie ‘The Last Of Us’, ha logrado posicionarse como una de las sorpresas del año, registrando un sólido debut en las salas norteamericanas y de varios países de la región.

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Dirigida por Kyle Balda, la película es la adaptación cinematográfica del exitoso best-seller de la escritora alemana Leonie Swann. La trama se desarrolla en la campiña irlandesa y arranca con un suceso perturbador: George, interpretado por Hugh Jackman, un pastor dedicado y solitario, aparece muerto en su prado. Ante la inoperancia o las sospechas erróneas de los humanos, su propio rebaño de ovejas decide tomar las riendas de la investigación para resolver el asesinato.

El elemento diferenciador del largometraje, radica en que los animales no se comportan como seres humanos racionalizados. Por el contrario, mantienen sus instintos gregarios, sus miedos naturales y su particular percepción sensorial, utilizando como guía para resolver el crimen las novelas de misterio que su antiguo dueño les leía por las noches.

A pesar de lo arriesgado de su propuesta, la recepción en las plataformas de medición ha sido notablemente alta. En el portal de crítica Rotten Tomatoes, el filme acumula un 95 % de reseñas positivas, donde los analistas destacan su balance entre la comedia satírica y una respetuosa exploración sobre el duelo y la pérdida de la inocencia.

Por su parte, el público general en Estados Unidos le otorgó una calificación de A- en la escala de CinemaScore, una firma que encuesta directamente a los espectadores en las salas de cine tras el día de estreno. Para dimensionar el logro dentro de la trayectoria de su protagonista, dentro de las extensas producciones de Hugh Jackman, solo seis películas han superado esta puntuación logrando una A: ‘X-Men 2’, ‘Acero puro’, ‘Los Miserables’, ‘X-Men: Días del futuro pasado’, ‘El gran showman’ y la reciente ‘Deadpool y Lobezno’.

La producción cuenta con un reparto de voces de primer nivel para dar vida al rebaño y a los habitantes del pueblo. Entre los actores principales se encuentran el ganador del Emmy Bryan Cranston, Julia Louis-Dreyfus, Regina Hall, Chris O’Dowd y el veterano Sir Patrick Stewart. Asimismo, participan Nicholas Galitzine y Brett Goldstein en roles secundarios clave.

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En el aspecto financiero, ‘Las ovejas detectives’ ha tenido un arranque comercial prometedor. En sus primeros días en el mercado norteamericano recaudó 15,9 millones de dólares, acumulando un total global de 28 millones de dólares. No obstante, los analistas de la industria advierten que la cinta deberá mantener un rendimiento sostenido en las próximas semanas para garantizar su rentabilidad, dado que contó con un presupuesto de producción estimado en 75 millones de dólares.

El filme se presenta como una opción familiar que, detrás de su fachada infantil, propone una sutil crítica social sobre la codicia y las contradicciones humanas frente a la solidaridad de la naturaleza.