‘Lactar’ llega a salas con una historia sobre maternidad y autonomía después de los 60 años

La película Lactar, dirigida por el cineasta colombiano Harold Trompetero, llegó a las salas de cine del país en este mes de mayo con una historia centrada en la maternidad, el deseo y la autonomía femenina en la adultez. La producción, distribuida por Cine Colombia y cineCOlocal, está basada en una novela escrita por el propio director.

La cinta sigue la historia de Victoria, una mujer de 62 años perteneciente a una familia adinerada que, pese a tener una vida aparentemente estable, enfrenta un vacío personal marcado por la rutina y la superficialidad de su entorno. En medio de esa situación, construye una doble vida que la lleva a relacionarse con personas alejadas de su realidad social y a desarrollar un vínculo con su chofer, situación que desemboca en un embarazo tardío.

Protagonizada por María Helena Döering, Diego Trujillo y Julián Díaz, la película fue rodada en Bogotá y La Calera. La producción explora temas relacionados con el deseo en mujeres mayores, la libertad sobre el propio cuerpo y las tensiones sociales frente a las decisiones femeninas en edades avanzadas.

Según Trompetero, la historia surgió a partir de una experiencia real. “Me llamó la atención esa necesidad de encontrarle propósito a la vida en una etapa en la que todo parece ya definido”, señaló el director sobre la mujer que inspiró el personaje principal.

El realizador explicó además que “el pretexto del embarazo tardío es para ahondar en lo que somos como sociedad. En la película aparecen discriminaciones por edad, por clase, por orientación sexual. Una mujer embarazada a esa edad parece imposible, pero ahí está la pregunta: ¿qué hacemos con la vida?”.

Con este estreno, Lactar propone una reflexión sobre las relaciones entre edad, deseo, cuerpo y libertad en distintos momentos de la vida.

Afiche oficial de la película ‘Lactar’, de Harold Trompetero. Foto: Suministrada / API