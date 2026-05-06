En medio de grandes celebraciones como los Platino, el FICCI y los India Catalina, y angustias válidas del sector que salieron a flote tras situaciones dramáticas, el cine colombiano pisa firme en las pantallas, y desde Arcadia miramos a varias producciones valiosas, libres, necesarias de atender: algunas ya se exhiben, otras vienen en camino.

Cannes esencial: Demi Moore, Chloé Zhao y Diego Céspedes, en el jurado; Theo Montoya, estrena corto

Al cierre de su cuarta semana, la película alcanza 13.686 espectadores, consolidándose como la película colombiana más vista del año. Foto: cortesía

Llueve sobre Babel, en cartelera

La película de Gala del Sol, que se hizo partiendo de una serie de talentos congregados por la directora y fue llegando a su febril e irrepetible resultado, se exhibe una semana más en salas de Colombia, tras convertirse en la producción nacional más taquillera en este 2026.

“El limbo nunca fue tan seductor como en Llueve sobre Babel”, dice su comunicación. esta reinterpretación del Inferno de Dante toma la forma de un drama coral. La acción se centra en Babel, un bar donde distintos personajes se cruzan con La Flaca, la mismísima encarnación de la Muerte, con quien las almas pueden apostar años de vida en un intento por burlar su destino. Esta ficción escrita y dirigida por Gala del Sol, es distribuida por TheGseven.

Jennifer Arenas estrena ‘Legal’, película que la vio multiplicarse como protagonista y productora

‘El Juego de la Vida’ fue rodada durante 14 años. La película sigue a cinco familias en distintas regiones del país. Es la ópera prima en largometraje documental de Andrés Ruiz Zuluaga. Foto: cortesía

En México, Iberoamérica congrega a decenas de sus brillantes estrellas en los XIII Premios Platino Xcaret

El juego de la vida, estrena 7 de mayo

Durante catorce años, la película acompaña la vida de cinco familias colombianas en distintas regiones del país, siguiendo de cerca sus decisiones, sus luchas y sus intentos por salir adelante en un entorno donde moverse no siempre significa progresar. En ese recorrido, el documental pone el foco en las trayectorias de vida en Colombia: cómo el punto de partida marca las oportunidades, pero no define por completo lo que cada persona logra hacer con ellas. Esa conexión con la realidad ha sido inmediata en quienes ya la han visto, generando una respuesta profundamente emocional. El documental es dirigido por Andrés Ruiz Zuluaga, producido por Séptima Films y distribuido por Cineplex.

‘Pelotón Trueno’ de Theo Montoya es seleccionado en la Competencia Oficial de Cannes en 2026

Dirigida por Ana Sofía Osorio Ruiz, 'Lejos, Aquí' es una road movie emocional sobre el duelo, el amor y la reconstrucción. Foto: cortesía

Lejos, aquí, estrena el 7 de mayo

Esta road movie íntima y emocional narra el viaje de una pareja separada que, tras la pérdida de su hija, se reencuentra para emprender un recorrido físico y emocional hacia la reconstrucción. Protagonizada por Angélica Blandón y Alejandro Aguilar —quienes además producen y colaboran creativamente—, la producción marca la primera participación en pantalla de de Brisa Blandón, hija de la protagonista. La película es dirigida por Ana Sofía Osorio Ruiz y producida por El Clan Films, Cine de Amigos y el movimiento Fastmovies, con el apoyo de Telepacífico y el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico - FDC.

‘Morichales’, de Chris Gude, la minería ilegal y la ruta del oro como no las ha visto

'La Marcha del Hambre' es un documental que rescata del olvido este hito fundamental para la dignificación de los maestros en Colombia. Foto: OjoAgua Cine

La marcha del hambre, estrena 14 de mayo

En 1966, Colombia fue testigo de una de las movilizaciones sociales más crudas y valientes de su historia: 800 profesores caminaron 1.600 kilómetros, desde Santa Marta hasta Bogotá para exigir dignidad y educación pública; solo 86 lograron llegar a la capital a hablar con el Presidente Carlos Lleras. La marcha del hambre trae esta historia a las salas de cine. La película, que nació en el alma mater de la Universidad del Magdalena, conocedora de esta historia y del valor de la misma, está concebida como una road movie en la que sigue los pasos de su directora Sorany Marín Trejos, una joven profesora y cineasta que reconstruye el recorrido histórico de los maestros, guiada por las memorias de aquellos marchantes que aún viven, los que ya partieron y quienes debido a la pandemia y el paso del tiempo tuvieron que confinarse. Dirige Sorany Marín Trejos y produce OjoAgua Cine.

‘Soñé su nombre’ de Ángela Carabalí: este premiado documental hace emerger la memoria enterrada

'El perfecto culpable', dirigida por Henry E. Rincón, fue rodada en Medellín. Cuenta la historia de Alexander Obregón, un hombre acusado injustamente que pasó años en prisión por un crimen que no cometió. Durante su reclusión, la poesía se convirtió en su única forma de resistencia. Foto: cortesía

El perfecto culpable, estrena 28 de mayo

El perfecto culpable se posiciona como un thriller judicial que interpela al espectador desde la tensión entre verdad y responsabilidad. Rodada en Medellín, la película sigue la historia de Alexander Obregón, un hombre acusado injustamente que pasó años en prisión por un crimen que no cometió. Durante su reclusión, la poesía se convirtió en su única forma de resistencia. Tras recuperar la libertad, regresa a una sociedad que aún lo señala, d

ecidido a demostrar su inocencia y descubrir quiénes están detrás de su condena. Enfrentando un sistema que se niega a escuchar, su búsqueda está atravesada por el dolor, la memoria y la necesidad de justicia.

La obra plantea una pregunta urgente: ¿qué ocurre cuando la verdad no es suficiente para limpiar un nombre? Dirigida por Henry E. Rincón, cineasta colombiano con una destacada trayectoria en ficción, para quien esta obra nace de una motivación profundamente personal y social. Por su parte, DOC:CO asume la distribución de la película como parte de una apuesta curatorial para 2026 que entiende el cine no solo como exhibición, sino como un espacio de reflexión colectiva.