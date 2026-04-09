En la edición 65 de festival de cine más antiguo del continente, el icónico FICCI, que ya se viene y se extenderá del 14 al 19 de este abril de 2026, brotará mucho cine, y entre los muchos estrenos de largometrajes colombianos, Arcadia pone el foco en estas dos óperas primas, en registros distintos y producto de trayectorias muy distintas pero muy valiosas.

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Piedras Preciosas

Después de su estreno Mundial en la Berlinale, Piedras Preciosas (Gemstones), la ópera prima del director Simón Vélez, tendrá su premiere en Colombia en el FICCI, donde competirá en la categoría de largometraje colombiano.

'Piedras preciosas', Simón Vélez Foto: cortesía Cineplex / A.PI.

El director antioqueño Simón Vélez estudió cine en la Universidad del Cine (FUC) de Buenos Aires. Ha dirigido los cortometrajes Por ver la luz en tus pupilas (2015), Historia del agua (2016), La máxima longitud de un puente (2018), que recibió una Mención Especial en el Festival de Locarno, y Los mayores ríos se deslizan bajo tierra (2022), ganador del Premio al Mejor Cortometraje en el Festival de Valdivia.

La sinopsis de su ópera prima expresa: “Machado, un joven inmigrante colombiano, trabaja cosechando uvas en la campiña francesa. También parece tener un pasado delictivo, pues la jefa de una banda criminal lo contrata para robar, disfrazado de sacerdote, una valiosa esmeralda de una famosa iglesia cerca de Medellín. Su plan infalible se tuerce rápidamente. A través de imágenes y momentos entretejidos con delicadeza el director Simón Vélez reconfigura el género de las películas de mafiosos. Fuera de la narración lineal clásica, Piedras preciosas se caracteriza por sus originales giros dramáticos, con poca acción y diálogos, en medio de lugares únicos. Además, la destacada fotografía realiza una expedición por la flora de Colombia, en donde el brillo y el resplandor figuran también como el objeto del deseo. Imponentes composiciones de color, bailes enérgicos, un diseño de vestuario genial, la película es un debut elegante que evita los estereotipos, y desarrolla una estética pop atemporal en contraste con la historia colonial de Colombia.

El trabajo de Simón Vélez se caracteriza por una exploración sobre la naturaleza y el mundo de los sueños. Sus películas han sido exhibidas en importantes festivales e instituciones internacionales como New Directors/New Films (ND/NF), Locarno, Viennale, FIDMarseille, Mar del Plata, FICCI y el New York Film Festival. Foto: cortesía Cineplex / A.PI.

El Ficci destapa las cartas de su edición 65: regresan las competencias pero sigue desafiando corrientes

La película se presentará en el FICCI: el miércoles 15 de Abril – 9:00PM, en el Teatro Adolfo Mejia el jueves 16 de Abril – 6:20PM, en Cine Colombia Bocagrande (Sala 5).

As{i mismo, si est{a en Buenos Aires, en el BAFICI, se presenta el viernes 17 de Abril – 10:40PM, en Cinepolis Plaza Houssay (Sala 3); el domingo 19 de Abril – 03:55PM, en Cinepolis Plaza Houssay (Sala 3); y el miércoles 22 de Abril – 06:50PM, en Cine Arte Cacodelphia (Sala 3).

La imagen fue creada por Kike Sierra, diseñador gráfico e ilustrador colombiano, y acompañará al Festival en su edición 65, que se celebrará del 14 al 19 de abril de 2026 en Cartagena de Indias. Foto: FICCI

Policíaco sin crimen

El primer largometraje que dirige el experimentado Darío Vargas, que mucho ha dirigido en televisión (con varios clásicos a su haber, entre ellos dos inolvidables de RTI Televisión, como ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? y En cuerpo ajeno), se rodó entre Tunja y Bogotá en 2025, y tendrá su premiere el viernes 17 de abril en Cartagena, en el marco del FICCI 65.

La película se desarrolla a principios de los años sesenta y está protagonizada por Juana Arias, Ángela Cano, Saín Castro y Juan Carlos Benjumea. Esta se inspira en el cine negro estadounidense de los años 40 y 50, y presenta una ciudad envuelta en neblina, silencio y una atmósfera de intriga contenida. ¿Sorprende este código considerando el trabajo pasado de Vargas? No, y eso lo hace interesante. Con este estreno, este economista que cambió su profesión por el periodismo, las comunicaciones y la producción de cortometrajes y largometrajes, empieza un nuevo capítulo en su vida.