La “clave” para un proyecto de investigación en maestrías. Uniminuto lanzó un libro

“Es un título pretencioso”, dijeron los autores del libro Metodología Avanzada de Investigación Cuantitativa para Maestrías en Ciencias Empresariales, que espera convertirse en una herramienta de primera mano para quienes están atravesando el complejo camino del proyecto de investigación en una maestría.

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El libro, según sus autores, es el corazón de una herramienta de trabajo, la forma y el cómo escoger la metodología para desarrollar la tesis de grado, justo cuando abordar una pregunta de investigación se convirtió en un misterioso universo de fallos y dudas, que alargan el proceso de graduarse en una maestría.

El libro que parece una ruta, la guía para avanzar en la investigación, fue lanzado por la Universidad Minuto de Dios en Feria del Libro en Bogotá 2026 y, de acuerdo con sus constructores, se destaca por su “enfoque pragmático y didáctico para simplificar la labor investigativa”.

Lo que llama la atención de esta publicación es que navega por etapas para cumplir con el rigor académico que exige un trabajo de grado para presentar un documento a la altura de estudiante de maestría.

Libro Metodología Avanzada de Investigación Cuantitativa para Maestrías en Ciencias Empresariales Foto: Suministrada (API)

Miguel Alejandro Espinosa, uno de los autores y profesor de la Universidad Minuto de Dios, aseguró que el libro tiene una vocación de servicio, de principio a fin del trabajo de grado o proyecto de investigación para el estudiante de materia.

“Saber desde el comienzo si el tema y la pregunta es pertinente… evitar errores tan básicos como incoherencias entre objetivos, hipótesis y planteamientos… Es una guía para los estudiantes y se logre el objetivo principal de la investigación“, señaló el profesor Espinosa.

Un capítulo que resulta clave y novedoso en el libro advierte incluso las posibles preguntas que harían los jurados evaluadores del trabajo de investigación; no es adivinar, es proyectar lo que interesa a los jurados de acuerdo con la experiencia de años en la presentación de proyectos de investigación.

“Una forma de adelantar la investigación de la forma más sensata, un ejercicio que llegamos a entender, qué requisitos necesita un estudiante para completar la tesis de maestría y consolida una ruta, que no es un proceso sencillo, es de madurez y el libro abre el cambio de manera más sencilla”, advirtieron los autores del libro.

Corporación Universitaria Minuto de Dios el país Foto: Tomada de: uniminuto.edu

Lo que sí queda como conclusión es que no hay una “guía perfecta” para hacer una investigación; se trata de un conjunto de ideas que incluye al propio investigador, el estudiante de maestría.