Lucía Solla Sobra; Comerás flores; Libros del Asteroide; 248 páginas; 2025

Hoy nos detenemos ante un fenómeno que ha sacudido las librerías: Comerás flores. No es solo una novela debut; es un grito contenido que ya ha conquistado el Premio Cálamo al Libro del Año 2025 y el Premio El Ojo Crítico de Narrativa 2025, consolidando a la gallega Lucía Solla Sobral como la voz imprescindible de su generación.

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La historia nos presenta a Marina, una joven que transita el duelo por la muerte de su padre y la incertidumbre de haberse recién graduado. En ese estado de vulnerabilidad aparece Jaime, un hombre 20 años mayor, carismático y sofisticado, que irrumpe con promesas de una vida de restaurantes de lujo y apartamentos elegantes.

Marina abandona su mundo –a su mejor amiga, Diana, y sus noches de conciertos– para mudarse al entorno de Jaime. Lo que parece un cuento de hadas moderno se revela pronto como una jaula de cristal. La novela explora con maestría cómo Marina empieza a olvidar quién era, mientras se adentra en una relación desigual donde el control se disfraza de atención.

Es absolutamente impactante el tratamiento del maltrato psicológico. La autora desentraña mecanismos de violencia que son, lamentablemente, más comunes de lo que quisiéramos admitir. Hay pasajes que cortan la respiración, como aquel donde la discusión escala hasta que el agresor acelera el coche para aterrorizar a la protagonista, o la amenaza (cumplida) de abandonarla en mitad de la carretera. Es la representación exacta del maltrato que no deja moratones visibles, pero que fragmenta el alma.

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Marina vive el vértigo de la juventud y el tránsito hacia una madurez forzada por el miedo. Jaime, por su parte, es el retrato del manipulador que conquista incluso a la familia de la víctima, aislándola en un espejismo de bienestar. Ante este vacío, la amistad con Diana surge como el único refugio real, el hilo de Ariadna que permite vislumbrar una salida. Porque salidas siempre hay…

La obra bebe de la narrativa de formación (Bildungsroman), pero pasada por el tamiz del realismo más asfixiante, con una delicadeza lírica extraordinaria. Se siente la herencia de autoras que han explorado la identidad femenina bajo presión, convirtiendo el cuerpo y la memoria en el escenario de la resistencia.

Nacida en Marín, Galicia (1989), y actualmente afincada en Oviedo, Lucía Solla Sobral no es una recién llegada al amor por las letras. Coordinadora del Club de las Letras Salvajes y exresidente de la Cidade da Cultura de Santiago, su proceso de construcción literaria está profundamente ligado a la escucha activa.

Con más de 150.000 ejemplares vendidos y traducciones en marcha a 12 lenguas, la novela ha trascendido el papel.

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Lucía ha compartido en sus redes sociales (@sollasobral) cómo el libro se ha convertido en un buzón de testimonios de miles de mujeres que, al leer a Marina, se han reconocido a sí mismas. Su labor ha pasado de la ficción a la contención emocional, recordándoles a sus lectoras que “nunca fue su culpa”.

Comerás flores es una radiografía necesaria del amor romántico entendido como trampa. Una novela que nos enseña que madurar, a veces, consiste en aprender a distinguir entre quien nos ofrece flores y quien nos obliga a comerlas para silenciarnos.

*Magíster en Literatura y librera.