María Andrea Lara, la socialité colombiana que inspiró la serie Klass 95, presentó su primer libro ‘Todo pasa por algo’

María Andrea Lara, reconocida socialité y empresaria colombiana, lanzó recientemente su primer libro titulado “Todo pasa para algo”, en el que narra con sinceridad y profundidad los duros momentos que ha vivido a lo largo de su vida.

Este lanzamiento editorial se presenta en un contexto especial para ella, pues María Andrea ha enfrentado con valentía y resiliencia pruebas muy difíciles como un diagnóstico de cáncer de seno, una cirrosis severa derivada del alcoholismo, y un divorcio tras un matrimonio de treinta años.

La socialité colombiana María Andrea Lara presentó su primer libro 'Todo pasa por algo'. | Foto: Cortesía Literal Bien Escrito

Su historia personal, que también sirvió de inspiración para la serie “Klass 95” disponible en Netflix, adquiere ahora una dimensión literaria con este primer texto, cuyo propósito es ofrecer herramientas motivacionales a quienes atraviesan situaciones adversas similares.

María Andrea Lara Blanco nació en Colombia y se ha destacado principalmente en el mundo empresarial y del modelaje. Fue pionera en la creación de agencia de modelos “Klass Connection”, que tuvo impacto internacional al exportar la belleza colombiana a diferentes países, así como base para la mencionada serie basada en su vida.

Más allá de su papel público como socialité, su trayectoria ha estado marcada por intensos desafíos personales que puso al descubierto en su libro, mostrando un lado humano y vulnerable pocas veces visible en su entorno.

“Todo pasa para algo” es una obra que la autora decidió escribir después de vivir experiencias que marcaron un antes y un después en su vida.

Sobre su libro María Andrea ha explicado que siempre tuvo el deseo de escribir, pero que hasta este momento no sentía que tuviera una historia auténtica que contar.

Sin embargo, luego de superar el cáncer de seno que casi le cuesta la vida, enfrentarse a una cirrosis causada por su lucha contra el alcoholismo y atravesar el doloroso proceso de un divorcio tras tres décadas de matrimonio, decidió plasmar sus vivencias con la intención de ayudar a quienes enfrentan problemas similares. “Yo soy un milagro de vida, los médicos no pueden creer cómo me recuperé de un hígado cirrótico de esa manera tan milagrosa, si hasta me desconectaron para morirme en 48 horas”, asegura Lara.

Además del relato personal, María Andrea comparte en su obra una reflexión profunda sobre la espiritualidad, el poder de la perseverancia y la importancia de mantener la esperanza.

El lanzamiento oficial de “Todo pasa para algo” se realizó el 2 de octubre en Bogotá, en un evento en la galería Otros 360 grados, acompañado por figuras como la actriz y presentadora Paola Turbay, que apoyaron la presentación y discusión del libro.

Un aspecto destacable de este proyecto literario es que parte de los recursos obtenidos por la venta del libro serán destinados a la fundación Pan de Vida, una organización que trabaja en la atención y apoyo a pacientes con cáncer en Colombia. Este gesto refleja el compromiso social de María Andrea con aquellas personas que, como ella, luchan contra enfermedades graves y necesitan apoyo. Así, el libro no solo cumple una función motivacional, sino también social, al contribuir a una causa importante.

“Todo pasa para algo” es una obra de confesiones y enseñanzas, en la que la empresaria colombiana abre el capítulo más íntimo de su vida con la esperanza de inspirar resiliencia y fuerza.